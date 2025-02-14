成为鸡肋的外籍家政管理师事业. February. 14, 2025 07:40. . “廉价的照料是不可持续的。” 这是去年首尔市外籍家政管理师（家政服务师）示范事业结束后，两名菲律宾籍家政管理师离开工作地点时专家们说的话。五个月过去了。雇佣劳动部和首尔市共同实施的示范事业离结束日还有2周，果然预告了预想的费用上涨，对事业实效性的争议再次点燃。 当初认为“高照料费用是低生育的大原因”，从推进引进外籍家政管理师时开始，该事业的焦点不能集中在费用上。如果照料费用高，那是因为父母长时间工作，照料时间变长，并不是因为家政管理师的人工费高。实际上，包括国内家政管理师的工资在内的待遇非常恶劣。“廉价的外籍家政管理师”很有可能使国内家政管理师的待遇更加恶劣。 但是，政府却不着手减少双职工家庭的工作时间，扩大时差上下班制等灵活劳动的劳动改革，而是突然表示要从外国引进低廉的照顾服务。甚至还提出了提供低于最低工资的工资，超越国际劳动常识的计划。最终，虽然政府雄心勃勃的（？）草案未能实现，但外籍家政管理师的时薪是最低工资加上周休津贴、四大保险的1.394万韩元，比国内公共孩子照料和民间家政管理师便宜。 问题是现在连这个都变得困难了。《劳动标准法》规定，从入境之日起1年后才能成为劳动者，才有资格领取退休金，因此工资只能上涨。 目前，使用外籍家政管理师的家庭负担额只比公共照看孩子的人员便宜9.2%。根据金额的上升程度，使用者可能会减少。更何况，据雇佣部去年12月实施的需求调查显示，除了正进行示范事业的首尔市外，想要利用家政管理师的人各地方自治团体还不到20人。 首尔市通过现有的家政管理师支援制度进行支援等，开始了紧急输血。据市方面透露，除了初期离开的2人外，98名家政管理师在185个家庭工作。雇佣部正在讨论延长示范事业。 但事业不可能一直处于示范状态。因为费用上调是理所当然的，所以政府想要维持承诺的廉价照料，就得寻找财源来弥补6个多月示范事业期间产生的上涨费用。虽然迫在眉睫的政府现在可能会开始寻找财源，但还剩下“到什么时候，支援多少”的课题。从突破各种反对，全面引进政策的政府的立场来看，很难放弃制度。更何况，据首尔市相关人士透露，事业使用家庭和家政管理师的满意度很高。也不能不考虑相信政府而聘请家政管理师的185个家庭的立场。 成为食之无味，弃之可惜的鸡肋的该事业最初是以提供廉价照料服务的政府计划开始的。现在，政府正站在十字路口。是放弃一部分廉价照料服务，还是先保留一些平价照料服务。可以确定的是，后者并不是长期的。即使立即用支援金使事业起死回生，政府也应该趁此机会制定长期计划。廉价的照料是不可持续的。

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