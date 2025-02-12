疑似朝鲜黑客大举入侵负责开发政府文件系统的企业. February. 12, 2025 07:44. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 经确认，被推测为朝鲜的黑客势力入侵了泛政府电子文件管理系统“举国（On-Nara）”的开发企业，韩国情报部门正在对此进行调查。据悉，“举国”是整个政府部门在处理文件起草、研究、审批等公文时使用的综合程序，从参与开发、构筑、运营的企业服务器上，相关资料被大量窃取。有人担心，通过此次黑客攻击，不仅“举国”的程序结构，黑客脆弱点也原封不动地暴露给了朝鲜。 综合《东亚日报》11日的采访，有关部门在去年底得知“举国”开发企业A企业的黑客攻击后，开始着手调查损失规模等。据悉，有关部门认为黑客攻击是朝鲜所为。国家情报院表示：“这是目前正在调查的案件，不便（向媒体）确认（具体内容）。” A企业是负责“举国”的开发、构筑、运营等业务的专门企业。“举国”构建于2005年，在2010年代后期为了提高业务效率，将原本由各机关运营的电算环境合并入“云”，实现了部门间的共同作业等。也就是说，在政府内部网上构建了各部门之间共享文件并进行审批的综合系统。不仅是文件审批，邮件、视频会议等国务会议资料或部门日程等也登记在案。 朝鲜通过黑客攻击A企业，采取通过多个阶段接近目标的渗透战略，掌握了“举国”程序的结构或构建时使用的程序、部门内部文件等。特别是，有人指出，通过此次黑客攻击掌握弱点后，今后将试图直接对政府网进行黑客攻击，使韩国行政网瘫痪，并试图夺取敏感文件等，可能会对网络安全形成致命威胁。有关部门认为，从2023年底起，朝鲜国务委员长金正恩接连发表“敌对两国论”基调，今后将加强旨在动摇韩国政府的黑客攻击。 实际上，与此次黑客攻击相似，朝鲜没有以政府或大企业为对象进行直接渗透，而是表现出了以“针点”方式迂回攻击保安相对薄弱的民间中小企业、致力于窃取情报的动向。韩国大型军工企业的合作企业去年遭黑客攻击，韩国军方核心对朝空中侦察资产“白头”“金刚”侦察机的相关资料大量外泄，生产装甲车、导弹、雷达等主要武器系统核心零部件的合作企业的大部分技术也被窃取。特别是根据金正恩的关注所在，多个黑客组织迅速更换对象，同时进行攻击。

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