“实体优秀的人工智能”人形机器人袭来. February. 12, 2025 07:43. . 1984年上映的詹姆斯·卡梅伦导演的科幻电影《终结者》中，出现了无情的人形机器人“T-800”。这是未来人工智能电脑“天网”引发核战争，为了改变过去，彻底扼杀人类，将T-800送入时间机器而开始的故事。 健美运动员出身的演员阿诺德·施瓦辛格饰演的终结者的实体完美得让人害怕。拥有肌肉身材、身穿皮夹克、戴着墨镜的机器人竟然比人类更有魅力。虽然是电影中的故事，但这样制作的T-800乘坐时光机器是在2029年。也就是说，现在只剩下4年时间了。 在不久的将来，可能会遇到以终结者相同水平体能武装的人形机器人。因为可怕的破坏性人工智能革新正在从数码扩散到实体领域。上个月在美国拉斯维加斯举行的“CES 2025”主题演讲中，英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋表示，“机器人的聊天GPT时刻即将到来”，宣布“实体人工智能”时代已经到来。 实体人工智能是识别物理世界，自主判断，在实际环境中使用的人工智能技术，将搭载在人形机器人或无人驾驶汽车等实物硬件上。原本只具备与人类相似的外观、只能走路或进行有限作业的人形机器人，可以通过实体人工智能与外部沟通，生成、积累、学习数据，实现自我进化。 人形机器人已经渗透到各种产业现场。特别是特斯拉和宝马等全球整车企业，在汽车零部件选择、运输、检查的生产线上投入了人形机器人。特斯拉去年5月向工厂示范投入了两辆自主开发的“擎天柱”，今年决定最多生产1万辆。另外，目标是每年将生产量增加10倍，明年每月生产1万辆，2027年每月生产10万辆。这意味着，从2年后开始，数百万台的生产人形机器人军团可以占领劳动市场。 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在1月份的业绩发表会议上评价说：“在擎天柱年产量超过100万辆的时候，每辆车的制造成本将降至2万美元（约2900万韩元）以下。擎天柱事业具有超过10万亿美元的销售潜力。” 最近因低成本人工智能模型“深度求索”给全世界带来冲击的中国，在人形机器人领域也迎来了“宇树时刻”。中国机器人企业宇树（Unitree）推出的最新机型“G1”虽然只有1.6万美元，但能以每秒2米的速度行驶，还可以进行焊接或平底锅翻转等高难度作业。上个月中国中央电视台主办的春节庆祝秀上，16台旧型号“H1”和16名舞蹈演员一起进行了联合演出，一时成为话题。 数年后，美国和中国的人形机器人军团最先就业的地方有可能是韩国。这是因为，韩国虽然实现了以制造业为中心的产业化，但由于急速的低生育、高龄化，劳动力不足比任何地方都严重。那时，韩国制造的机器人和技术能否防御实体更佳的外国产人形机器人的入侵呢?

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