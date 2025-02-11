“关税炸弹”迫在眉睫……韩国政府：“正在协调崔相穆-特朗普通话”. February. 11, 2025 10:43. by 世宗=金秀贤记者、金贤民记者 newsoo@donga.com. 韩国政府表示，正在协调代行总统职权的副总理兼企划财政部长崔相穆与美国总统特朗普之间的通话日程。继普遍关税、相互关税之后，特朗普又宣布征收钢铁关税，因此有人指出有必要进行韩美首脑级外交，韩国政府随即表示正在协调日程。 企划财政部发言人姜英奎10日在例行记者会上表示：“已经通过外交部（向白宫方面）提出邀约，据我所知，对方（美国）会根据情况来联系。” 在特朗普第一个任期的2017年，他在就职约10天后与代行总统职权的国务总理黄教安通了电话，并当场要求就韩美自由贸易协定重新进行谈判。虽然同样是代行权限体制，但当时是在日本之前先接触了韩国。 不过，有分析认为，在特朗普政府第二期，包括韩美自贸协定在内的韩美贸易问题是“次要”议题，因此与韩国的首脑级通话被推迟。特朗普就任后，首先采取了向加拿大、墨西哥和中国施压的举措。 此外，面对特朗普政府接连以关税打头的贸易战，崔相穆当天在政府首尔大楼举行对外经济悬案座谈会，讨论了对钢铁、铝征收25%关税的相关对策。据悉，韩国政府讨论了分别针对各种关税征收方案的“分阶段应对计划”。 产业通商资源部当天也由通商次官助理朴钟元主持，与韩国钢铁协会及主要出口企业负责人一起举行了评估会议。朴钟元当天表示：“正在全力启动可以动员的所有网络，掌握美方措施相关的具体内容。为了最大限度地减少对韩国企业的影响，将与业界紧密合作。” 韩国通过2018年韩美自贸协定重新谈判，一直把对美钢铁出口零关税配额设定为263万吨。有人指出，如果特朗普想就零关税配额量对韩国产钢铁征收25%的关税，最终需要应对重新谈判韩美自贸协定等多种情况。

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