针对预谋冲闯宪法法院……韩国警方对法官进行实弹警卫. February. 11, 2025 07:46. by 崔元永记者 o0@donga.com. 警方正在网络社区对部分用户预谋冲闯宪法法院的20条帖子和回帖展开内部调查。为了应对威胁，正在对尹锡悦总统弹劾案进行审理的宪法法院法官们部署了配备实弹等装备的警卫组。 首尔警察厅人士10日在首尔钟路区首尔警察厅举行的例行记者会上表示：“正在对威胁宪法法院的20件帖子和回帖进行立案前调查。”相关事件由首尔厅网络调查组全权负责。 据悉，在网络社区DCinside美国政治画廊上传的相关文章中，包含了对宪法法院进行实地考察，并事先谋划暴力骚乱行为的内容。除了宪法法院的内部平面图，还出现了“很容易翻越宪法院的围墙”“让我们一起杀人吧”等煽动冲闯宪法法院的文章。宪法法院作为主要的国家保安设施，没有向大众公开建筑物的图纸。警方计划确认公告栏上的平面图是否是实际宪法法院建筑物的图纸。警方要求相关网络社区保全帖子，并适用威胁嫌疑，正在追查上传者。 警方还出面保护宪法法官的人身安全。警察厅根据宪法法院的要求，从去年底开始对除代理宪法法院院长文炯培以外的其余7名法官组建个别警卫组，实行“三级警卫”。文炯培从去年10月起接受“二级警卫”。警察警卫对象分为适用于总统等的一级、适用于宪法法院院长等的二级、警察厅长认为必要的三级等。警卫是从法官上班到下班，之后由住宅管辖警察署进行联合巡查等。

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