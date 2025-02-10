成为“超级英雄”的天才医生的孤军奋战，以李国钟为主题创作. February. 10, 2025 07:26. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 天才外伤外科专家白江赫（朱智勋饰）骑着摩托车奔驰在展开战争的市区。炮火纷飞，建筑物濒临倒塌。最终江赫被导弹击倒，但他没有放弃。到达医院后，拿出输血用血液和抗生素，只是吐出了粗重的呼吸。这是迄今为止难得一见的“超级英雄医生”。 上月24日公开的奈飞（Netflix）电视剧《重症外伤中心》中，江赫将展示像英雄一样穿梭于战场的动作场面。与从江赫到韩国重症外伤团队上任的场面开始的原作网络小说•网络漫画《重症外伤中心：黄金时间》不同，为了更加强烈地展现江赫的不寻常，推出了豪爽的动作场面。 《重症外伤中心》讲述的是滞留在海外的江赫回到韩国后，为了让重症外伤团队“心肺复苏”而孤军奋战的故事。该剧公开后，在奈飞非英语圈TV秀部门获得第一名，成为了话题。 高人气的秘诀是江赫的“英雄面貌”突出的演出。虽然原作网络小说展现了江赫在手术上卓越的一面，强调了天才性，但是电视剧却将其组织得更戏剧化。观众们评价说“像漫画一样”，得益于江赫令人难以置信的出色形象，充满了紧张感。 例如，网络小说中也有江赫为了救患者而从直升机上下来的场面。在网络小说中，江赫缓慢地佩戴下降器具，细致地操作，被急救队员评价为“顺着绳索下去是常见做法”。与此相比，电视剧中江赫咧嘴笑着说“我先走了！”他穿着皮鞋在北汉山的悬崖上飞来飞去救患者，奇幻的面貌非常突出。 执导该剧的导演李道允在接受《东亚日报》的书面采访时表示，“在重症外伤中心，眼前有人失去生命，失去珍贵的人哭喊着”，“我希望‘英雄’的出现，能够让心脏怦怦跳的患者活下来。” 强调喜剧也是电视剧的特点。外科医生“梁在元”（秋英宇饰）每次被派往危险的医疗现场时都会对江赫大喊“救命”，每当惊慌失措时都会露出搞笑的表情，给观众带来爆笑。 江赫的愉快感也很夸张。自始至终刻薄的江赫自我陶醉，自命不凡的样子就像“漫威电影宇宙”（MCU）的钢铁侠一样。失误也装作若无其事，江赫的“呆萌”面貌也是吸引观众的秘诀。 李导演说：“实际上朱智勋演员的‘口才’很好，而且非常搞笑，反而比电视剧中的江赫更像‘钢铁侠’”，“他神气的模样儿和愉快感加在一起，努力打造（与现实）背离感较小的人物。” 与映照外伤外科的现实，但不想草率判断的电视剧相比，原作网络小说中处处体现着作家对医疗界现实的想法。医生出身的李洛俊（音译上同）作家在网络小说中毫不掩饰地表达了“大韩民国的重症外伤中心没有进步的事实也不是非得宣扬的问题”、“具有使命感的医生们即使去外伤外科也没有人可以教”等想法。 网络小说是以国军大田医院院长李国钟为原型写的。李作家在接受书面采访时表示，“看到李院长拍摄的纪录片和书籍，我感到了很多惋惜之处”，“虽然韩国是世界最好的医疗强国，但外伤外科得到的支援仍然不完善。只是过分依赖个人的使命感，并没有改善系统。”

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