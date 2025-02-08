比成为大势的“低速老化”食谱更重要的…. February. 08, 2025 07:29. . 法罗小麦、MCT油、防弹咖啡、黄瓜薄荷酸奶昔。如果对这种异国食材和食物不感到陌生，就意味着很好地跟上了时下潮流趋势。因为这是最近成为大势的“低速老化”中经常提到的食材。 低速老化是指健康生活，慢慢变老。这也是最近不论书籍、视频，最受欢迎的内容素材。其中，寻找生活中易于适用的低速老化食谱的人越来越多。这相当于被称为地中海饮食、排毒法等健康饮食的另一个支流，强调防止加速老化的血糖钉子的管理方法、摄取防止损伤细胞的抗氧化食品等。 书店街的低速老化现象从去年开始正式受到欢迎。首尔峨山医院老年内科教授郑熙元（音）的《低速老化饮食法》成为畅销书后，包含相同关键词的书籍持续出版。其宗旨是守护因加班、过度疲劳、流行病等多种压力和外卖、加工食品暴露而踩着“加速老化”踏板的现代人的身体。 频道A也从上个月28日开始由演员申爱罗邀请需要治愈的嘉宾，新推出了提供低速老化疗法的“疗法之家爱罗院”。由此可见，低速老化这一主题成为多么受欢迎的话题。不仅是面临老化迹象的中年层，自我管理彻底的2030一代也是引领这一趋势的另一个主轴，这一点也很有趣。 低速老化与一度流行的“抗衰老（Anti-aging）”有差异。虽然在食品、美容等产业全方位的营销中使用了这一用语，但现在在海外也普遍出现了包含低速老化概念的“慢衰老（Slow Aging）”。与对老化的排斥感较强的抗衰老不同，慢衰老自然地接受了年龄的增长。不仅通过饮食和运动的方式，还通过心灵照顾、冥想等，撇开年龄不谈，提高自我效能感和内在力量。 令人遗憾的是，虽然低速老化热潮高涨，但韩国社会仍然很难幸福地老去。由于以年龄来判断能力、态度的“年龄主义（ageism）”，高龄层很难维持优质的工作岗位。据统计厅相关数据显示，以2023年为基准，每10名65岁以上的老人中就有4名是贫困阶层。贬低老人或厌恶老人的情况也在蔓延。据《2024世界幸福报告书》显示，韩国是60岁以上老人的幸福度（第59位）低于30岁以下青年幸福度（第52位）的国家。在日本和美国，老年人的幸福度排名远远高于青年。 从智慧地接受老化的角度来看，低速老化趋势令人高兴。韩国的老龄化速度处于世界最高水平。正如对低速老化的热切关注一样，“如何变老”成为所有人关注的主题。但是应该注意的是，在支撑幸福晚年的装置不健全的社会中，低速老化只是停留在对年轻的执着或厌恶老化的过去流行的重复。

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