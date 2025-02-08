介入“大鲸项目”的“政务影响”……要通过监查彻底查明真相. February. 08, 2025 07:28. . 随着“大鲸项目”（东海气田开发项目）在第一次钻探后事实上以失败告终，围绕责任论的攻防战愈演愈烈。特别是产业通商资源部高层负责人在发表钻探结果的过程中提到了“政务影响”，对相关真相和经纬的查明是不可避免的。去年4月10日议会选举失败后，迫切需要反转筹码的尹锡悦总统为了扭转局面，将不确定性较大的事业包装成玫瑰色，单方面推进的疑惑越来越大。 据悉，产业部和韩国石油公社等在去年2月还推测“大鲸项目”的价值为11万亿韩元左右，并存在较大的慎重论。但4个月后，尹锡悦总统亲自发表时，就扩大到了“最多140亿桶”“三星电子股价总额的5倍”（约2200万亿韩元）。这是产业部高层相关人士提及“意料外的政务影响介入”“因为政务因素，负担很大”等的背景。有必要查明总统室是不是不顾主管部门的意见强行推进项目。尹锡悦总统当时表示，“经过了知名研究机构和专家的检验”，这方面的信息也应该紧接着公开。 主张“大鲸潜力”的美国技术评价企业ACT-GEO的真相也令人捉摸不透。其总公司地址是普通家庭，还被曝甚至有过因拖欠税金而被停止法人资格的经历。但继“大鲸”之后，又获得了被称“魔鬼鲨鱼”的另一个天然气田事业的评价劳务。因此有人质疑称，实际上是不是给了亏损企业特惠。 资源开发事业最少需要几年到几十年，成功的可能性极低。但是，比起科学、经济判断，更注重政务判断是浪费巨额预算、欺骗国民的事情。必须通过监查，彻底查明“大鲸项目”的推进过程，如果查到错误，一定要严肃追责。

한국어