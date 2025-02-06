“特朗普风险”现实化带来危机，政府将紧急投入34万亿韩元以支持尖端产业. February. 06, 2025 07:51. by 世宗=宋慧美记者、世宗=金贤秀记者 1am@donga.com. 汽车、半导体等5大产业界会见了代总统、副总理兼企划财政部长官崔相穆，吐露了“特朗普风险”现实化带来的业界危机感。韩国政府表示，将在第一季度（1~3月）至少投入34万亿韩元新设“尖端战略产业基金”，以支持尖端产业。 5日，韩国政府召开了由崔代总统主持的产业竞争力强化相关部长会议，就美国特朗普政府上台对产业界产生的影响听取了业界的意见。企划财政部、产业通商资源部等相关部门的长官和半导体、电池、汽车、造船、钢铁等主要产业协会会长等人出席了当天的会议。 据悉，五大协会在约40分钟的时间里吐露了特朗普二期政府上台后带来的困难，并敦促政府采取应对措施。因此，原定于上午10时到11时的会议时间也延长了近20分钟。 半导体业界表示，去年韩国对美国的半导体集成电路（IC）出口占全体的7.5%（106.8亿美元），担心如果征收半导体关税，需求将会放缓。再加上面临“Deepseek”冲击的美国，如果为了牵制中国人工智能（AI）而扩大出口管制，韩国也有可能受到影响。 电池业界担心，如果美国正式对加拿大征收高额关税，以出口美国为目的进军加拿大的韩国企业将遭受直接打击。报道称，正在研究能否将在加拿大生产的电池出口到美国以外的国家，LG、SK、三星等3家电池公司共同制作传单等，正在摸索对美Out-Reach（对外接触支援活动）等苦肉计。 汽车业界也以韩国GM对美国出口的依赖度达到90%为由，表示一直将韩国作为出口基地的汽车企业可能会受到打击。钢铁业界担心，如果向韩国赋予的年均263万吨左右的零关税配额减少，预计对美国当地三星、现代汽车、起亚等企业的原材料供应将出现问题。 迫切需要政府支援的要求也纷至沓来。半导体业界表示，应尽快处理包括52小时工作制适用除外在内的《半导体特别法》，汽车业界应制定刺激内需的对策，以便企业避开关税炸弹回到国内。 政府表示将研究业界的要求事项，并表示将在第一季度内在韩国产业银行新设支援电池、生物等尖端战略事业的基金。至少要建立34万亿韩元规模的基金。政府相关人士表示：“考虑到各种可能性，正在研究财源对策。如果投入财政，也有可能列入追加更正预算。”

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