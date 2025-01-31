出生率时隔9年再次回升……还不能尽自拍手. January. 31, 2025 07:30. . 在中小企业上班的30多岁的A某在3年前结婚。在婚礼前夕见面时，他说：“不会生孩子。”理由是不想把钱和时间都花在养育孩子上。只想每个季节都两个人一起去旅行。但一个月前左右，A某成为了一个孩子的父亲。当被问到“为什么改变主意”时，他只是咧着嘴笑。再次询问了包括父母工资在内的政府支援扩大是否产生了影响。“不是多给钱就能生孩子的。但是因为孩子有这样那样的好处，也确实减轻了负担。” 时隔9年，出生率去年出现反弹已成定局。低生育高龄社会委员会副委员长周亨焕不久前预测：“去年的合计生育率将达到0.75名。”作为一名女性一生中预期生育的平均新生儿数，平均生育率自2015年以来一直下降。2015年的生育率为1.24人，2023年降至0.72人。出生率恢复增长势头是一件值得高兴的事情。如果实际合计生育率达到0.75名，就等于反弹的速度比统计厅的推算更快。统计厅在《2022-2072年未来人口推算》中预测，生育率今年将降至0.65人（以中等推算为准），2026年起将再次上升。 但是0.7名左右的合计出生率仍是担心国家消失的数字。维持现有人口所需的生育率为2.1名。出生率为0.7名，只要持续两代，可以生儿育女的“父母”数量将减少到一半以下。因为现在1000名父母生700个孩子，700名子女又生490个孩子。虽然根据死亡率、移民等，整体人口减少速度会有所不同，但还不足以保证国家的可持续性。 去年的出生率能否持续反弹也是未知数。有人指出，进入结婚适龄期后，可以成为父母的人口本身就暂时增加，因而产生了“错觉”。到1982年为止，韩国的新生儿数曾超过80万名，1990年降至60多万名，从1991年到1995年，短暂回升到了70多万名。这个时期出生的孩子今年已经30-34岁。2001年出生、今年24岁的人有56万人，此后15年间每年新生儿数为40多万人。 全国地方自治团体今年也计划发放生育补贴。在京畿道高阳市，第一个孩子出生时将给予100万韩元，今年将投入78亿韩元的预算；釜山市的釜山镇区决定将原本发放给第二个和第三个孩子的生育祝贺金分别提高30万韩元和40万韩元。但也有不少人反驳说，现金性支援的效果不大。韩国地方税研究院分析了2009-2021年政策的效果，结果显示，如果发放100万韩元生育奖金，合计生育率只会增加0.03名。有声音称，政府为了总管低生育政策而设立的部门也无法维持“工作与生活的均衡”。要想延续反弹趋势，盘点韩国社会的工作文化本身更为重要。

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