特朗普称“将再次与金正恩联系”……令人担忧“跳过韩国”. January. 25, 2025 07:35. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美国总统特朗普当地时间23日在接受美国福克斯新闻台的采访时，被问到“是否会与金正恩再次联系”时，回答说“我会的（I will）”。从总统候选人时期到现在，特朗普亲口表明朝美首脑外交的可能性尚属首次。 特朗普当天在接受采访时表示，很难与宗教热情高涨的伊朗进行谈判，并表示：“他（金正恩）不是宗教狂热者。是个聪明的家伙（smart guy）。”他称赞金正恩是“语言相通的谈判伙伴”。特朗普说：“（前任）奥巴马说朝鲜是最大的威胁，但我解决了这个问题（朝核问题）。我和他（金正恩）相处得很好。” 此前，特朗普在上任第一天就称朝鲜为“核能力拥有国”。因此，有分析认为，如果特朗普第二届政府急于恢复“自上而下式”对话，特朗普将打出以缓和制裁为代价进行核裁军的“小交易”牌，而不是第一期失败的无核化谈判。 特朗普和金正恩在特朗普第一期时期的2018年和第二年在新加坡和越南河内接连举行首脑会谈，交换了27封被称为“情书”的亲笔信。特朗普去年12月当选后首次举行记者会时，称金正恩为“交往很好的人”，就任第一天又表示“金正恩也会欢迎我的回归”，还在祝贺就任的舞会上与驻韩美军将士们进行视频通话，称金正恩为“硬汉（tough cookie）”。 特朗普在就任前提拔前美国驻德国大使理查德·格里内尔为负责朝鲜等事务的特别任务大使，有“朝核通”之称的前国务院助理国务卿帮办亚历克斯·黄（黄之瀚）为白宫国家安全会议副助理，表现出了朝美首脑外交的意志。 此外，特朗普在当天的采访中表示，通过对中国的高关税施压，可以达成新的贸易协议。对于“能否与中国国家主席习近平就制定更加公平的贸易惯例达成协议”的提问，他回答说：“我可以做到。因为我们有他们想要的东西。”他还提到了巨大的对华贸易逆差，并表示：“我们有压倒中国的巨大力量。那就是关税。”

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