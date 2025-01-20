法院深夜骚乱和煽动……真的是2025年发生在首尔市中心的事情吗？. January. 20, 2025 08:23. . 19日凌晨，在首尔西部地方法院对尹锡悦总统发出拘捕令后，聚集在法院前的支持者擅自闯入法院大楼，大闹一场。针对法治主义最后堡垒法院的恐怖袭击在宪政史上尚属首次。当天下午，示威者们试图重新集结到正在进行弹劾总统审理的宪法法院。 当天发生在首尔西部地方法院发生的暴力事件令人震惊，令人难以相信事情发生在模范新兴民主国家首都的中心。当天凌晨3点左右，法院发布尹锡统拘捕令的消息传开后，数百名总统支持者冲破警察的阻拦线，越过法院围墙，用从警察手中抢来的装备和现场的铁制器物及灭火器等砸碎了法院的玻璃窗和外墙，冲进了法院建筑物内。在阻止暴徒的过程中，42名警察受伤，公调处调查官也遭到殴打。他们还对没有武装的平民和采访团行使了暴力。直到警察动员1400名警力镇压示威者们为止的3个小时里，西部地方法院属于无法无天的地带。 暴徒们盯上的是签发拘捕令的法官。他们喊着“找出拘捕令法官”，进入了法院大楼内部，法官室所在的五层和六层实际上也受到了破坏。如果当时法官还在办公室里，不知道会遭什么殃。谁能想到，能在在被认为是最安全城市——首尔市中心目睹，只有在南美等第三世界才会偶尔发生的恐怖袭击法院法官事件? 据悉，当时现场极右油管博主们谈论“国民抵抗权”，煽动暴力示威。这是否定民主主义原理和法治主义的严重犯罪。不仅是在法院闹事的人，就连煽动暴力的人也要彻底调查并严惩。 对于尹总统支持者实施的暴力事件，最应该感到责任重大的人就是尹总统。尹总统静坐官邸时向支持者口称“爱国公民”“炽热的爱国心”，一直被批评是在煽动反对逮捕自己的示威。但在当天下午，他通过狱中声明要求“用和平的方法表达意见”，并要求警方“更宽容的态度而不是强硬应对”。这是将支持者暴力事件归咎于警察强硬镇压的发言。当年针对非法罢工和示威，称之为“卡特尔”，并比任何人更指示强硬应对的，不正是总统本人吗? 执政党也要求：“不能单方面向示威者们追究暴力责任。对于在民主劳总等其他非法集会中看不到的警察过度应对暴力行为，要迅速充分查明真相。”不仅没有敦促严惩法院骚乱势力，反而指责警方的应对，真是贼喊捉贼。尹相现议员提及暴力事件前一天越过西部地方法院围墙被捕的示威者们，表示“很快就会被训诫（后获释）”“感谢爱国公民”。主持保守集会的全光勋牧师还煽动称：“强行进入首尔拘留所，把总统带出来吧！”为什么不把尹议员和全牧师的煽动当作问题呢? 外国媒体紧急报道了史无前例的现任总统被拘留和史无前例的法院骚乱事件。一个多月前，紧急戒严因国会的迅速决议而告吹后，外国媒体曾作出“韩国民主主义的恢复力”的积极评价。但在围绕执行总统逮捕令的武装和公共权力对峙之后，又发生了法院恐怖事件，令人担心国家威信和对外信誉会下降多少。不管支持者们是否违法，总统都像暴徒们的“靠山”一样，通过“将战斗到底”的狱中信息煽动舆论。这样的总统，不能与这样的总统划清界限的不负责任的执政党，正在把整个国家推向不惜物理冲突的混乱。

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