BTS的《Dynamite》音源播放量突破20亿次. January. 15, 2025 08:24. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 人气组合防弹少年团（BTS）的热门歌曲《Dynamite》在世界最大的音源流媒体平台Spotify上的流媒体次数超过了20亿次。14日，据Hybe Label Big Hit Music透露，BTS在2020年8月发表的数码单曲《Dynamite》以12日Spotify统计为准，流媒体次数突破了20亿次。《Dynamite》在发行当时作为韩国歌手的歌曲首次进入Spotify《Daily Top Song Global》第一名。MV也是去年BTS的歌曲中首次在YouTube上的点击量超过19亿次。 轻快的迪斯科流行音乐，具有中毒性旋律的《Dynamite》被评价为BTS成为全球明星起到了决定性作用。BTS凭借这首歌在K-POP历史上首次登上了美国公告牌主单曲排行榜“Hot 100”的第一位。该歌曲还入围了美国权威大众音乐颁奖典礼“格莱美大奖”最佳流行二人组•组合表演部门的候选名单。 去年BTS成员田柾国作为韩国歌手首次以个人单曲《Seven》突破了20亿次流媒体播放量。目前，《Seven》的流媒体播放量约达21亿次。突破20亿次Spotify的K-POP只有两首歌曲。 据Spotify透露，去年一年间创下最高流媒体记录的音源是美国流行歌手萨布里娜•卡彭特的《意式浓缩咖啡》，播放量约为16亿次。同期播放歌曲最多的歌手是泰勒•斯威夫特，约262亿次。

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