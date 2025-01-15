“戒严时指示对媒体停电停水”……独裁政权也没有做过的事情. January. 15, 2025 08:22. . 在宣布12·3紧急戒严之后，时任行政安全部部长李祥敏曾给下属单位消防厅打电话，指示“如果警方要求对媒体停电停水，请予以协助”。消防厅厅长许石坤13日出席国会，被在野党议员问到是否有过这样的指示时，他承认“接到过一次电话”，然后回答说没有实行。据悉，当时李祥敏指出的断电停水对象媒体有京乡新闻、韩民族新闻、MBC等。 尹锡悦总统宣布紧急戒严，甚至制定了史无前例的媒体控制计划的证词与“警告性戒严”主张背道而驰。尹总统就宣布紧急戒严的理由表示：“这是为了象征性地宣传巨大在野党的亡国行为。”他还表示，如果目的是使国会瘫痪，那么“首先会对国会建筑物采取断电停水措施”，但事实上是差点对媒体采取这种措施。对媒体断电是独裁政权也没有尝试过的事情。 在像最近这样在事故现场用手机传送新闻的数字时代，切断水电，试图控制媒体，这种与时代相悖的想法真是愚蠢和惊讶。试图整治特定媒体的事实也令人震惊。停电停水对象媒体目录与戒严当时包括执政党代表在内的逮捕名单一样恣意。时任反间谍司令吕寅兄陈述称，“这些都是总统平时持否定态度的人物”，但逮捕名单和控制对象媒体目录的恣意，不就在表明宣布戒严是接近于总统私人报复的行为吗？ 尹总统与民主的媒体观相去甚远。批评总统或对总统夫人金建希提出质疑的广播报道受到了重罚，出现了“捂嘴审议”的说法。对于新闻记者在总统记者会上的提问，总统室幕僚曾批评说“无礼”。据说，尹总统平时经常说，“不要看报纸，要看油管（YouTube）”。如果代替符合自己口味的极右油管、听听媒体的逆耳忠言，就不会走到今天这个地步。

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