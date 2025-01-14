盒饭和内部食堂“午餐通胀”逾4%. January. 14, 2025 08:17. by 世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com. 据调查，在餐饮物价（在外就餐物价）上涨率连续3年超过3%的情况下，去年连性价比高的解决一顿饭的盒饭和内部食堂的价格也上涨了4%以上。国内政治不稳定仍然存在，而且美国征收普遍关税等不确定性也很大，因此今年餐饮物价上涨是不可避免的。 13日，据统计厅统计，去年餐饮物价比前一年上升了3.1%。这一数值高于整体物价上涨率（2.3%），餐饮物价从2022年开始连续3年保持3%以上的上涨率。特别是以代表性的平民餐饮品种为中心，上升趋势仍在持续。炒年糕的价格上涨了5.8%，汉堡包（5.4%）、紫菜包饭（5.3%）、炸鸡（4.8%）等的价格也大幅上涨。性价比高的一顿饭，上班族经常光顾的便当（5.9%）和内部食堂（4.2%）的价格暴涨，增加了负担。 由于气候异常等原因，食材价格上涨产生了很大的影响。去年农畜水产品价格同比上涨5.9%，蔬菜类价格暴涨8.2%。 预计今年餐饮业物价的高位运行仍将持续。特别是进口大部分食材的我国特性上，韩元兑美元汇率暴涨会导致进口价格的上升，进而助长价格的上涨。韩国农村经济研究院最近向国会提交的资料中分析说：“高汇率导致的进口材料价格上涨会导致生产费用的增加，很有可能导致加工食品和餐饮物价的上涨。” 政府在春节即将到来之际，将全力管理食品物价。当天，农林畜产食品部表示，将投入约2亿韩元的预算，到27日为止，向在农水产品网上批发市场出货农产品的卖家支援50%的运费。另外，苹果、萝卜、白菜等春节旺季商品将被选定为网上批发市场的特色商品，并以10%的折扣价格供应。16家食品企业为迎接春节，在大型超市和便利店等地以最高50%的折扣销售产品。CJ第一制糖打折销售速食饭、午餐肉、炒年糕等，农心对拉面和快餐类等53种产品打7折销售。

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