印度实验室制造的钻石作为礼物送给拜登总统夫妇. January. 04, 2025 07:54. by 李智润记者 asap@donga.com. 据悉，美国总统乔•拜登夫妇在2023年从外国领导人那里收到的礼物中，有价值3000万韩元的钻石。尹锡悦总统也向美方赠送了价值1000万韩元的礼物。 2日（当地时间），据美国国务院公开的年度会计报告书显示，2023年6月访问印度的拜登夫妇从总理纳伦德拉•莫迪那里收到了珠宝、绘画、工艺箱、雕像等价值27232美元（约4000万韩元）的礼包。特别是莫迪总理送给吉尔女士的价值2万美元（约3000万韩元）的7.5克拉的“Lab Grown钻石”格外引人注目。有分析认为，印度是人造钻石“Lab Grown钻石”的主要生产国，因此考虑到扩大对美出口市场，印度送上了礼物。 尹总统2023年4月访美时送给拜登总统的月缸、银壶、足套、纪念专辑等礼物目录也被公开。尹总统赠送了价值7100美元的纪念专辑和银制水壶、杯子、价值1760美元的月缸和九折板。另外，以2023年11月美国旧金山亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议为契机，尹总统、拜登总统、时任日本首相岸田文雄举行10分钟的会晤时，以金建希女士的名义向吉尔女士赠送了化妆品和毛毯作为礼物。 拜登总统从蒙古总理那里收到了价值3495美元（约510万韩元）的蒙古战士铜像，从以色列总统那里收到了价值3160美元（约460万韩元）的银盘，从乌克兰总统泽连斯基那里也收到了价值2400美元（约350万韩元）的拼贴画作品。根据国内法，美国联邦公务员如果收到外国政府提供的价值超过480美元的礼物，就要进行申报。虽然可以拥有480美元以下的礼物，但如果超过该金额，一般会转移到美国国家文件记录管理厅（NARA）或对外公开展示。

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