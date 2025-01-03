今年韩国经济增长率2.2%→1.8%，经济寒流来袭. January. 03, 2025 08:05. by 世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com. 韩国政府正式宣布，今年韩国经济增长率仅为1.8%，将迎来“1%左右”的低增长寒流。这一数值不仅不及潜在增长率（2.0%），而且还低于韩国银行（1.9%）和国际货币基金组织（IMF）的预测值（2.0%）。在“完美风暴”级国内外不利因素的影响下，政府也有可能编制追加更正预算。 2日，代理总统、副总理兼企划财政部长官崔相穆在政府首尔大楼主持召开了扩大相关部长会议，并发表了上述内容的《2025年经济政策方向》。政府指出，“在新的一年里，比任何时候都扩大的国内外不确定性有可能对增长途径、金融及外汇市场和民生条件产生相当大的影响”，并多次表示了对不确定性的担忧。 政府将去年7月发表的增长率预测值2.2%下调0.4个百分点，预测增长率为1.8%的最大原因是出口不振。预计出口增长率将从去年的8.2%大幅下降到今年的1.5%。因为，预计去年引领历史最大出口的半导体产业的业况将放缓，而且中国的低价物量攻势正在变得严重。另外，据分析，由于美国特朗普二期政府上台带来的关税风险等，出口萎缩的可能性很大。 虽然认为内需今年将因高物价、高利息的缓解而存在改善的可能性，但如果政局长期不稳定，也不能排除停滞的可能性。企划财政部第一次官金范锡解释说：“（此次经济展望）是在戒严或弹劾等导致的不确定性得到一定程度管理的前提下预测的。” 政府的方针是，在全方位危机状况下，放宽财政，积极恢复“民生经济”。政府决定动用18万亿韩元规模的公共可用财源，并在上半年（1~6月）投入85万亿韩元规模的民生预算中70%的预算。 崔代理总统在当天的会议上表示：“今年韩国经济与美国新政府的上台和国内政治状况相吻合，预计将面临比任何时候都大的国内外不确定性”，“第一季度内将重新检查整个经济条件，必要时将寻求追加经济强化方案”，暗示了追加更正预算的可能性。

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