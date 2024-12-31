戒严叠加惨案……在不安和混乱中结束的2024年. December. 31, 2024 08:03. . 2024年甲辰年正在混乱、不安和混乱中落幕。从年初起，收受迪奥包视频、医大突然扩招2000人、4月10日议会选举后更加激烈的政治斗争、政治掮客明太均风波接连不断。今年是国民生活中本该减轻担忧的政治成为国政和日常生活枷锁的一年。经济增长率不到2%，曾经信任的半导体产业低迷等，经济困难很大，但也有像作家韩江获得诺贝尔文学奖一样清凉剂一般的瞬间。 尹锡悦总统宣布12月3日紧急戒严，随即被国会解除，11天后弹劾案通过，总统被停职。虽然有过把历史的时钟拨回到1980年的暴举，但也有立即纠正总统错误的民主程序，确认这一点也算是小小的安慰。尽管如此，检察机关在公开的公诉状中揭露现任总统催促使用枪和斧头，代行总统权限者也遭到弹劾，全南务安又发生了179人死亡的飞机惨案。1997年外汇危机、2016年弹劾朴槿惠时，也曾迎来忧郁的年底，但冲击和丧失很难与今年相提并论。 今年迎来执政第三年，很多人期待总统克服初期的失误，使国政走上正轨，没想到混乱反而进一步加深。其出发点就是总统夫妇，不禁令人无语。医大扩招、介入公推、明太均语音文件等，似乎都在说“问题是总统夫妇”。即使说2024年沾染了“夫妻之乱”，也无话可说。尹总统对公调处的传唤置之不理，还一度拒收宪法法院送达的文件。现任总统似乎不承认司法制度的态度令人惊讶。 独断专行的“不通领导力”因突然出台的医大扩招政策引发的医政矛盾而明显暴露。1万名大学医院专攻医生为抗议而集体辞职，医大学生开始联合休学。痛苦则由患者和家属承担。在推进政策的过程中，政府谁也说不明白为什么是2000名、以后又该怎么做。2024年，人们简直不敢相信国政会是这样。尹锡悦政府强调的年金、劳动、教育改革也只剩下空话一句。 缓解郁闷心情的，是作家韩江成为首位获得诺贝尔文学奖的亚洲女性。我们历经迂回曲折积累的文字和思想的力量得到了世界的认可。总统弹劾和韩江的瑞典颁奖典礼场面重叠的12月某一天，是韩国社会异质的两张面孔。还有8月份巴黎奥运会上传来的太极战士们在弓、枪、刀等方面取得最好成绩的喜讯，在弹劾的瞬间引导和平集会的市民的力量也非常突出。 在一年即将结束的现在，越来越多的人担心将于明年1月回归的特朗普总统会给韩美同盟带来什么样的困难。除了驻韩美军的性质、修改韩美防卫费协定等安保领域之外，特朗普预告的加税及尖端技术政策构想还有可能动摇韩国对美贸易结构。特朗普风险的不可预测性已经超越了核威胁，在宪法中称我们为“交战中的敌对国”的朝鲜变数反而显得很小。现在本该是政府应该周到细密的时候，但现实是感受不到政府的存在。 眼下我们最优先的课题是通过收拾务安惨案和查明确切原因来制定未来对策。我们有着每当国难来临时毅然破解的DNA。无论如何都会找到克服的方法，不久后会变得更加坚强。今年一年虽然确认了政治失败，但那是政界人士的失败，不是国民的失败。在可能举行总统选举的新年里，只要更彻底地询问和检验并行使主权就行。我相信，2024年甲辰年扑向我们的混乱和黑暗，将随着一年最后一道夕阳而消失，迎来的将是2025年乙巳年新出发的黎明。

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