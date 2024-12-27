更响亮的婴儿哭声……10月新生儿同比增加13%，创“14年来最大增幅”. December. 27, 2024 07:42. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 统计显示，10月份新生儿比1年前增加超过13%。这是约14年来的最大涨幅，全国市道无一例外地迎来了更响亮的孩子啼哭声。由于结婚件数也呈持续增加趋势，降至0.72名的合计出生率（一名女性一生生育孩子统计）今年有望时隔9年首次回升。 根据统计厅26日发表的人口动向，10月份新生儿为21398人，比1年前增加13.3%（2520名）。不仅从今年7月起连续4个月保持在2万人以上，增长率也是自2010年11月（17.5%）以来的单月最高值，增幅是自2012年10月（3530名）以后12年来的最大值。 从各地区来看，所有市道新生儿都多于一年前。这是自2015年3月以来全国新生儿首次增加。从各市道来看，新生儿增加率依次为世宗（29.9%）、仁川（28.2%）、蔚山（20.0%），庆北（1.6%）、庆南（1.9%）等地则较低。济州、江原、光州等地的新生儿数一直呈减少趋势，终于呈现反弹趋势。 据分析，因新冠疫情被推迟的婚姻在疫情降级为地方性疾病后集中举行，对新生儿数的增加产生了影响。据统计，10月份结婚件数比1年前增加22.3%（3568件），达到19551件，自4月份以后连续7个月呈增加趋势。截至10月，今年累计结婚件数为18.1322万件，同比增长13.8%。这是有统计以来最大的涨幅。 统计厅相关人士表示：“特别是30岁出头的结婚率正在大幅增加。最近对结婚的认识正在发生积极变化，政府的低出生率综合对策等效果也起到了一定作用。” 如果这一趋势持续到11、12月，今年新生儿数也很望时隔9年反弹。今年前10个月的新生儿数为19.9999万名，接近20万名，同比增加1.9%。截至今年8月，累计新生儿数与去年相比还是负数，但从9月起转为正值（0.7%），10月份的增幅更大。此前，年新生儿数在2015年增加3000名左右后连年退步。 去年降至0.72名的合计生育率也将达到触底反弹的期待感越来越大。以季度为准，合计生育率在第三季度（0.76名）已时隔9年再次出现增加转换。 另外，10月份的死亡人数为29819人，比一年前减少3.2%（974人）。但死亡人数仍然超过新生儿数，10月份人口自然减少8421人。人口自然减少的现象从2019年11月持续至今。按市、道分类，世宗市和京畿道人口自然增加，首尔、釜山等15个市、道减少。

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