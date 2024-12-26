电动汽车电池安全性，“EV3”、“Casper”为2级-特斯拉“Model Y”为4级. December. 26, 2024 07:38. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 在被称为电动汽车电池大脑的“电池管理系统（BMS）”安全功能方面，起亚“EV3”和现代汽车“Casper Electric”被评价为比特斯拉“Model Y”更出色。 国土交通部和韩国交通安全公团汽车安全研究院25日公开了“汽车安全性评价（KNCAP）及BMS安全功能评价”结果。仁川青萝电动车火灾事件发生后，国土部为了预防电动车火灾，在KNCAP评价时增加了BMS安全功能项目。 在今年首次实施的BMS安全功能评价中，EV3、Casper Electric在100分满分中获得了72.7分（2级）。Model Y为59.1分（4级）。EV3、Caster Electric在BMS感知电池异常时，会自动向制造商和车主发出警告。相反，特斯拉由于是制造商职员直接向车主传达警告信息的方式，所以得到了相对较低的分数。 对碰撞及事故预防安全性等进行评价的现有KNCAP除了3款电动车外，还以3款混合动力车、3款内燃机车等9款车型为对象进行。其中EV3、沃尔沃“S60”、奔驰“E200”、现代汽车“圣达菲混合动力”等4款车型获得了1级评价。评价对象将根据对国民的问卷调查、销售量等选定。

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