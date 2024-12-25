消费心理遭遇“戒严寒流”，继新冠疫情后最大跌幅. December. 25, 2024 07:50. by 李东勋记者 dhlee@donga.com. 紧急戒严以后，随着对政局的不安感增大，年底消费心理迅速冻结。据调查，受内需停滞直接打击的个体户因收入和信用度下降，债务负担增加。 24日的韩国银行“12月消费者动向调查结果”显示，本月消费者心理指数为88.4，比11月下降12.3个百分点。这是自2020年3月（-18.3点）新冠爆发初期以来的最大跌幅。指数本身也是自2022年11月（86.6）以来的最低水平。该指数是反映消费者对整个经济状况心理的指标，高于100为乐观，低于100则为悲观。上个月（100.7）还在100以上，但随着本月3日实施紧急戒严以后政局不稳，出现了大幅下降。特别是其构成指数中，当前经济判断（52）和今后经济展望（56）均比上个月暴跌18个百分点。 韩国银行统计调查组组长黄熙珍（音）表示：“因担心美国大选结果导致出口放缓，11月消费者心理指数下降，本月初的紧急戒严事态是进一步拉低指数的主要原因。” 消费心理骤冷使原本就因内需停滞而被逼到极限的个体户们更处于悬崖边上。韩国银行当天的金融稳定报告显示，今年第三季度末个体户的贷款滞纳率为1.70%，是自2015年第一季度（2.05%）以后9年来的最高值。特别是脆弱个体户的贷款滞纳率达到11.55%，是2013年第三季度（12.02%）以后11年来的最高值。此外，在低收入、中等信用以上的个体户中，降至低收入阶层（收入下游30%以下）的人口就达2.2万人，低信用个体户今年也增加了5.6万人。

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