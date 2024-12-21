泛滥的虚假煽动，急需进行媒体素养教育. December. 21, 2024 07:33. . 今天，我们生活在信息的洪流中。在纷至沓来的信息中找出真相并辨别真相的能力，是现代社会最重要的市民力量。伽利略主张日心说，在宗教审判中被诬陷为异端。伽利略所处的时代（16-17世纪）是宗教对社会、政治、文化整体行使强大影响力的时期，特别是天主教会的权威是绝对的。教会和许多人相信地球是宇宙的中心，太阳和星星围绕地球旋转。但是，伽利略在多数人的威胁和集体错误中，用“即使这样，地球还是会转的”的小声呐喊道出了真相。这个故事传达了不要盲目跟随权威、传统和多数的威胁，要通过合理的怀疑和科学思考探索真理的信息。 集体性错误危险的另一个事例就是中国文化大革命。1966年，毛泽东组织以青年学生为中心的红卫兵，传播和煽动“破四旧”（旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯）。这一时期，在中国被指为旧思想的知识分子受到镇压，被送往农村从事强制劳动，历史悠久的文化遗产和艺术品被破坏，整个社会的不信任和混乱很大。当极端理念深入大众时，歪曲现实，感情和偏见压倒客观事实，少数人的批评声音被压制。这生动地说明了当时的批判性思考可能会成为多么危险的禁忌。 在数码时代的今天，我们果真能摆脱这种集体错误吗? 网络和社交媒体虽然实现了信息的民主化，但同时创造了虚假信息和偏向的主张可以超高速传播的危险环境。 集体煽动的机制很巧妙。人类本能地倾向于赞同多数人的意见。这在过去是生存的进化机制，但在现代社会可能成为致命的陷阱。特别是社交媒体通过算法向用户提供选择的信息，因此偏向的信息会得到进一步加强。用户只暴露在具有与自己相似观点的内容上，批判性思考就会减弱，很容易被虚假信息或煽动所席卷。这些算法的影响力不仅仅是一个个人层面的问题。随着集体意见被歪曲，对整个社会的决策过程也会产生负面影响。政治选举中的虚假信息扩散、对特定集团的毫无根据的厌恶发言等是算法放大集体心理的典型事例。这最终会威胁民主主义的根基，加深社会矛盾。 为了克服这种危险，必须进行媒体素养（媒体理解能力）教育。媒体素养不仅仅是单纯地消费信息，还包括分析信息、批判性研讨信息的能力。通过这些，我们才不会被虚假信息和煽动所迷惑，能够接近真相。 需要不被感情所左右、逻辑性分析信息的能力。要仔细观察刺激性头条或呼吁感情的内容，并要研究其背后的逻辑依据。 事实上，媒体素养教育在从小学到大学的所有教育过程中都必须被提及。家庭和社会也应该营造培养批判性思考和信息检验能力的氛围。这不仅仅是教育机关的责任，而是整个社会的责任。媒体素养教育的效果可能不会在短期内显现出来。但从长远来看，随着社会全体成员具备批判性思考和检验真相的能力，可以大幅减少虚假信息的影响。这最终会恢复社会的信任，带来强化民主主义的结果。 仔细确认信息的来源和可信度检验、新闻制作者的偏向性与否、所引资料的根据、专家的意见、学术依据等习惯非常重要。我们应该具备面向真相的姿态。与其无条件信任单一来源的信息，不如比较分析各种可靠媒体的报道。积极利用真相确认网站或有公信力的资料也是很好的方法。 就像伽利略的呐喊一样，向着真相的挑战和反省的态度是我们所有人都应该具备的态度。媒体素养是守护民主主义和真相的核心力量。对真相的洞察力不是来自集体的压力，而是来自个人的批判性思考和不断的提问。只有我们各自成为媒体素养的主体，才能更接近真正的民主主义和真相。

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