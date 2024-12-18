特朗普首次会见“跳过韩国”，提及金正恩时表示“相处得不错”. December. 18, 2024 07:47. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 当地时间16日，美国当选总统唐纳德•特朗普提及朝鲜国务委员会委员长金正恩时表示：“和他的关系处得不错。”最近他在接受时事周刊《时代》的采访时表示“我是唯一一个真正与金正恩打交道的人”，接着在上月5日举行大选后首次记者会的当天又提到了金委员长。相反，特朗普在记者见面会上却始终没有提及韩国。有人担心，如果特朗普二期政府下个月上台，可能会越过在弹劾总统政局中处于缺乏领导能力的韩国，直接与朝鲜进行核交易。 在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园举行的记者会上，特朗普当选人表示，为了尽快结束乌克兰战争，将尽快与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基会面。他还暗示，在下月20日举行就任仪式之前，有可能与日本首相石破茂会面。对于中国国家主席习近平，他表示：“新冠病毒疫情之前相处得很好。” 特别是在当天的记者会上，特朗普与日本软银集团韩裔总裁孙正义干脆一起举行联合记者会，并强调，“软银集团决定在今后4年内向美国投资1000亿美元（约140万亿韩元），创造至少10万个工作岗位。” 特朗普当选人还表示：“关税将使美国富裕起来。将拿着所有的筹码进行关税协商”，反复强调“美国优先主义”。

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