三星队与柳志赫签下4年26亿韩元的合同，在FA市场已投入102亿韩元“大手笔”. December. 17, 2024 07:50. by 任寶美 bom@donga.com. 职业棒球三星队又打开了钱包。三星队16日表示，与内部自由签约选手（FA）柳志赫（30岁•内野手•照片•人名音译）签订了4年最高总额26亿韩元（合约金3亿韩元、年薪合计17亿韩元、奖励6亿韩元）的合同。 此前，三星队以2年6亿韩元的价格签下了同样是内部FA的金宪坤（36岁），并以4年最高70亿韩元的价格引进了效力于LG队的右手投手崔元泰（27岁）。在此次FA市场上共投资了102亿韩元。三星在FA市场花费超过100亿韩元是自2004年赛季结束（约150亿韩元）后20年来的第一次。 三星去年在FA市场也花费了95亿韩元，表明了挑战“大权”的意向，但在韩国大赛上以1胜4负的总战绩败给了起亚队。三星队在此次“火炉联盟”中加快了战斗力增强的步伐，自2014年以后时隔11年再次向冠军发起挑战。三星队在FA市场连续2年投资90亿韩元以上是自1999年引进该制度以来的第一次。 在今年韩国大赛的5场比赛中取得0.400（15次有效击球、6支安打）击球率的柳志赫表示，“至今忘不了韩国大赛失败的痛苦记忆。在新的一年里，我们的目标是无条件夺冠。”2012年在斗山队首次进入职业联赛的柳志赫途径起亚队，从去年开始效力于三星队。

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