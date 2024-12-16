李在城梅开二度，美因茨击沉“德甲巨舰”拜仁慕尼黑. December. 16, 2024 07:59. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 李在城（32岁•美因茨）攻入两球，击沉了“德甲巨舰”拜仁慕尼黑队。本赛季德甲联赛开幕后连续13场保持不败战绩的金玟哉（28岁）所属的拜仁队遭遇了联赛首场失利。 美因茨队在15日结束的2024~2025赛季德甲联赛第14轮主场比赛中，凭借攻入两球的李在成的出色表现，以2比1获胜。上半场第41分钟，突入禁区的李在城看到队友射门打在拜仁球员身上后出现折射，他立即用左脚机敏地补射入网。拜仁队的中后卫金玟哉只顾着看球，错失了瞬间渗透的李在城。下半场第15分钟，李在城在禁区中央接到地滚斜传球后，左脚转身射门，攻入本队第二粒进球。下半场第42分钟，拜仁队的勒罗伊•萨内扳回一球，但终究无力回天，由此李在城的第二粒进球成为攻胜一球。 接连攻入个人本赛季德甲第4、5粒进球的李在城连续5场比赛（4粒进球、2次助攻）都贡献了攻击点（进球或助攻）。李在城在第10轮与多特蒙德队和第11轮与荷尔斯泰因基尔队的比赛中各攻入一球。在第12轮与霍芬海姆队和第13轮与沃尔夫斯堡队的比赛中，他各贡献了一次助攻。在李在城贡献攻击点的最近5场比赛中，美因茨队取得了4胜1负的战绩。这是李在城自上赛季5月12日与多特蒙德队的德甲比赛（3比0•美因茨胜）后时隔7个月再次在一场比赛中攻入两球。李在城在本赛季的德甲联赛和德国足协（DFB）杯大赛等共参加了14场比赛，取得了5粒进球和3次助攻的优异数据。 德甲联赛事务局将李在城选为当天比赛的最佳球员。德甲联赛事务局表示：“李在城凭借出色的表现带领美因茨队取得了胜利。他不断折磨着拜仁队的中场球员和后卫。”拜仁队是德甲联赛历史上夺冠次数最多的球队（33次），本赛季开赛14场比赛以来首次失利。截至前一天，拜仁在13场比赛中失球最少（10球），战绩为10胜3平。拜仁队自去年4月在德甲联赛中以1比3负于美因茨队后，时隔1年零8个月再次负于美因茨队。李在城在赛后表示：“在对阵拜仁队时攻入两球并不容易。在进球机会到来时，我努力冷静地终结了比赛。” 此次比赛是韩国国家足球队队友李在城和金玟哉的赛季首场对决。两人过去曾在韩国职业足球K1联赛（一级联赛）全北现代队同吃一锅饭，并合作拿下两次联赛冠军（2017、2018年）。在李在城和金玟哉打满全场的情况下，美因茨队的洪铉锡（25岁）在下半场第39分钟替补上场，由此诞生了3名韩国球员一同站在球场的珍贵场面。 李在城当天表现最佳，但金玟哉在防守上留下了遗憾。足球统计专门媒体《SofaScore》给李在城打出了两队首发球员中的最高分8.3分，给金玟哉则打出了最低分6.3分。德国媒体《慕尼黑晚报》指出：“金玟哉在第一个失球场面中过于消极。”

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