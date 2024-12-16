《东亚日报》等报社一致发行号外……市民们“第一次看见好新奇”纷纷拍照留念. December. 16, 2024 07:58. by 徐智媛记者、 金和永记者 wish@donga.com、run@donga.com. 尹锡悦总统弹劾案14日在国会获得通过后，尽管是不报纸发行的周六，主要报社紧急制作并散发了大部分号外。年轻人对生平第一次看到的号外感到神奇，中老年层则高兴地说：“好久没拿过号外了。”号外还被称为“弹劾周边（纪念品）”“历史周边”。 当天在首尔市永登浦区汝矣岛国会前和首尔光化门等地，市民们拿到了传达弹劾案表决消息的《东亚日报》号外。号外头版挂着“尹弹劾总统，停止职务”的头条，内容还包含尹锡悦被停职后的国政和调查展望、提前大选体制等。其他主要媒体也各自制作号外，发放到人群聚集的地方。 号外是指不是正规报纸发行日或发行时间、但为了传达重大消息而制作发行的报纸。虽然分量比一般正规报纸少，但可以快速传达灾难、国家主要重大事项。本报制作了2010年11月23日朝鲜炮击延坪岛、2011年12月19日金正日去世时的号外。此次号外是13年来的首次。 市民们看到号外后纷纷觉得“好新奇”。记者在国会前见到的大学生徐某（22岁）说：“和朋友一起喊着‘号外！号外！’拿到了报纸。我认为这才是真正的‘历史周边’。”大学生朴某（27岁）说：“在2024年看到只能在电视剧中看到的号外实物，切身感受到了我在历史现场的事实。”与7岁的儿子一起参加集会的金某（42岁）表示：“10年后孩子成为高中生后会再次给他看。这将成为能够久久回忆这一瞬间的意义深远的纪念品。”部分市民拿着号外自拍“认证照”。 想要号外的问询也络绎不绝。居住在釜山的上班族赵某（39岁）遗憾地表示：“因为是纪念历史性日子的的周边商品，所以联系了便利店等，但得到的答复是地方上没有发放。”当天，X（旧推特）、照片墙等社交媒体上也出现了很多“想买号外”的帖子。

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