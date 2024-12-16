每当关键时刻向韩中关系泼冷水的尹总统. December. 16, 2024 07:54. . “深感意外和不满。” 中国外交部发言人毛宁在12日的例行记者会上，就尹锡悦总统在对国民谈话中提到中国人涉嫌间谍事件和中国太阳能设备破坏韩国森林的可能性做出了上述回答。中国政府与实时报道韩国戒严事态的中国媒体氛围不同，此前一直以“内政问题”为由回避公开表态。但是，尹总统把中国作为不会辞职的“辩解”依据，令中国勃然大怒。 有人指出，即使尹总统是出于积极强调国家安全和经济危机状况而把中国列入谈话内容，但在全国国民和全世界关注的情况下，提及特定国家是不合适的。在中国看来，撇开是否属事不谈，也会感到荒唐。中国外交部在新闻发布会上对其他政府和人士的行为进行反驳时使用“意外”的表述，是很难找到的。 韩国外交部在尹总统谈话的第二天即13日表示，“发展韩中关系重要的认识没有改变”，出面收拾局面。但是，在中国已经出现了“荒唐的胡言乱语”的批评。官方媒体评价说：“这是毫无根据的主张，也是为了平息弹劾。”更何况，爱国主义倾向较强的中国网民将尹总统这一发言利用为贬低韩国的素材。 尹总统的发言成为韩中关系的变数并不是第一次。去年4月，他在接受路透社采访时，就中国大陆和台湾的两岸矛盾表示：“台湾问题不仅仅是中国大陆和台湾的问题，而是像南北韩之间的问题一样，跨越地域范围，成为全世界性问题。”将台湾问题视为内政的中国当时对韩国使用了“玩火”的措辞，进行了猛烈的批评。 去年的发言和此次事态出现在“最坏时机”，这一点也很相似。去年尹总统的发言是在中国实行“新冠清零政策”后恢复外国歌手在华演出等解除限韩令的期待进一步提高的情况下做出的。尤其是在中国国家主席习近平访问广州LG显示器工厂一周之后。这是自2012年执政以来，习近平主席首次访问韩国企业。很多人分析说，原定去年底在首尔举行的韩中日领导人会议推迟到今年5月，也与尹总统的涉台发言不无关系。 此次戒严事态也已经开始对韩中关系造成负面影响。最具代表性的是，韩国驻华大使郑在浩原定16日的卸任和大使内定者金大棋的赴任时间变得扑朔迷离。郑大使是存有刁难使馆职员争议和被在野圈批评资质不足的人物。有人指出，金大棋也因为任命自己的尹总统被停职，即使就任也难以期待有积极的行动。 也有人担心，明年11月庆州亚太经合组织峰会的准备和协商也会受到影响。一个月后即将迎来“特朗普2.0时代”，在韩中日三国本应就东北亚局势进行激烈的“推拉”之际，总统和大使都不够完整。 有评价认为，随着14日国会表决通过尹总统弹劾案和总统停职，韩国政治的不确定性暂时得到了缓解。但与此同时，我们不应该忘记，恢复受伤的国格、使韩国外交正常化的工作才刚刚开始。

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