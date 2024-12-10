“大王鲸项目”钻探船驶入釜山港，本月内正式钻探. December. 10, 2024 08:19. by 世宗=李浩记者 number2@donga.com. 确认庆北浦项迎日湾前深海是否埋有石油和天然气的钻探船“西卡佩拉”号驶入釜山港南外港。 9日，据产业通商资源部和韩国石油公社透露，9日上午6时左右入港的“西卡佩拉”号停泊在釜山外港后，将从补给基地釜山新港处装载7~8天钻探作业所需的材料。补给工作结束后，将于本月内向钻探海域出发，正式进入钻探工作。 政府认为，要深入到海平面以下1公里以上的海域进行开采作业，确保试样岩层需要2个月左右的时间。泥浆录井（mud logging）作业由世界第一钻探企业Schlumberger负责。泥浆录井是分析和记录钻探过程中开采的岩石和气体等成分，掌握地层结构的工作。 海洋钻探企业挪威钻探公司所属的钻探船“西卡佩拉”号的最大钻探深度为3.75万英尺（约1.143万米）。这是2008年12月三星重工业建造并交付的钻井船，此前主要在东南亚和西非海域作业。 但是，随着紧急戒严事态的后续影响，预计确保明年“大王鲸项目（东海深海石油•天然气田）”的钻探预算也并非易事。共同民主党在上月末的预算结算特别委员会上单独处理了明年的预算减额案，但大王鲸项目的首次钻探事业预算497亿韩元被全额削减。政府的方针是，在明年预算案被提交到国会全体会议之前，以国会为对象，说服首次钻探预算的必要性。随着弹劾政局的持续，产业部和石油公社没有提交为配合西卡佩拉号入港而准备的报道资料，而是安静地进入了钻探作业准备阶段。

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