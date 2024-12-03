朝野党派决定对“蔡上等兵事件”进行国政调查. December. 03, 2024 07:46. by 权九龙记者、黄亨俊记者 9dragon@donga.com、constant@donga.com. 国民力量党2日召开议员全体会议，决定接受共同民主党要求的“蔡上等兵殉职事件国政调查”。国会议长禹元植计划在4日的国会全体会议上处理国政调查实施计划。这是第22届国会开院后的第一次国政调查。第21届国会在2022年11月至2023年1月为查明梨泰院万圣节惨案真相进行了国政调查。共同民主党对执政党的参与表示：“虽然为时略晚，但仍然欢迎。希望其参与不是为了妨碍查明真相。” 国民力量党院内代表秋庆镐当天在国会议员全体会议结束后会见记者时表示：“通过国政调查，彻底查明与蔡上等兵殉职事件相关的各种问题，并向国民说明，让国民有机会理解，出于以上考虑，决定参与国政调查。”国民力量党计划在18名国政调查委员中，由国会法制司法委员会执政党干事柳相范议员等法司委所属议员和国防委员会所属议员担任执政党所占名额的7名国政调查特别委员会委员。共同民主党有10人，祖国革新党有1人。朝野政党计划就确定国政调查期限和对象的国政调查实施计划继续进行协商。 执政党之所以转向参与国政调查，是因为即使执政党拒绝国政调查，在野党也可以单独实施国政调查。根据国政监查及调查相关法律，如果四分之一以上的在籍议员提出要求，国会就要实施国政调查。秋庆镐解释说：“在高级公职人员犯罪调查处没有得出调查结果的情况下，虽然认真考虑过不参加国政调查，但共同民主党的单独国政调查运营可能会呈现另一种畸形形态。虽然国会通过各种听证会和国政监查等为查明真相开展了活动，但共同民主党试图为了用于政治斗争进行国政调查。” 总统室表示：“秋庆镐已经充分表明了对在野党畸形运营国政调查委员会的担忧等接受国政调查的理由，因此不会表明其他立场。”也就是说，这是执政党与总统室充分协调后决定的事情。 共同民主党院内发言人尹钟军（音）当天会见记者时表示：“期待（国民力量党的）参与不是为了妨碍真相查明。如果推进国政调查，仅凭至今为止查明的事实，就可以接近查明真相。”

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