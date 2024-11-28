作曲家金炯锡将在英国牛津大学负责K-POP专题讲座. November. 28, 2024 07:39. by 趙은아 achim@donga.com. 作曲家兼制作人金炯锡（照片•人名音译）被英国牛津大学选为世界艺术家。 27日，据牛津大学赵智恩教授所在研究组透露，牛津大学今年新设了“人文大学•凯洛格学院访问项目”，将金炯锡选定为世界6名艺术家之一。因为他是引领K-POP发展的“创新艺术家”。 牛津大学将通过该项目邀请世界级艺术家，与牛津的学者们一起进行创作和研究。从今年开始，预计每年下半年（7~12月）将选出10名左右。被选定的艺术家们在访问期间将以访问学者的身份在牛津内的多个学院与多名当地学者进行交流，并参加会议等。 金炯锡将负责人工智能（AI）和K-POP相关的特别讲座和演奏。他将于下月4日在牛津大学沃尔夫森学院进行演讲，并在教职员面前亲自演奏自己作曲的K-POP歌曲。他计划与赵智恩教授研究组共同研究韩文世界化、AI和韩流的融合等。 今年7月，金炯锡在牛津大学谢尔登音乐厅举行了特别演讲及迷你演唱会，为了普及韩国语，允许大学方面使用自己作曲的1400多首歌曲。当时还公开了与赵教授一起制作的学习韩文的歌曲《Ga Na Da颂》。金炯锡是第一个在17世纪建立的谢尔登音乐厅进行演讲的亚洲大众音乐人。

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