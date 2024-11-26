宫崎骏表示，“日本不要忘记战争期间屠杀平民的事情”. November. 26, 2024 08:04. by 李智允记者 asap@donga.com. “日本人不能忘记我们在战争中犯下的滔天罪行。” 有“亚洲诺贝尔奖”美誉的菲律宾“麦格塞塞奖”（Ramon Magsaysay Award）第66届获奖者、日本动画片导演宫崎骏（83岁•照片）16日（当地时间）在马尼拉举行的颁奖典礼上发表了上述获奖感言。此前，宫崎骏导演通过作品讲述了纷争和环境问题等复杂、敏感的主题，被评价为给不同年龄段的观众带来共鸣。 麦格塞塞奖基金会称，当天宫崎骏导演在发表获奖感言时表示：“以获奖为契机，我重新想到了菲律宾”，“日本人在战争中做了很多可怕的事情。杀害了很多平民，日本人不能忘记这件事。”他接着说：“（战争犯罪）是一直存在的事情”，“在有这种历史的情况下，我们严肃地对待从菲律宾获得麦格塞塞奖的事情。”代替年迈的宫崎骏导演，他设立的吉卜力工作室理事依田谦一出席了当天的颁奖典礼，并代读了获奖感言。 宫崎骏的获奖感言在日本成为了热门话题。日本《朝日新闻》24日报道说：“在他不能忘记历史的意愿得到共鸣的情况下，一些人反应称，‘（在菲律宾发生的战争犯罪）是此前根本不知道，现在第一次了解的历史’。” 第二次世界大战期间，日本于1942年至1945年占领了美国统治的菲律宾。据推测，在此期间，日军主导的战斗和屠杀平民等导致约111万名菲律宾人死亡。

한국어