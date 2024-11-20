我的梦想，我的人生. November. 20, 2024 08:27. . 大学毕业后没有什么特别想做的事情的龙俊（洪炅饰）有一天去帮妈妈的面食店送外卖盒饭时，看到理想型夏天（卢允瑞饰）后一见钟情。夏天对于妹妹秋天（金珉周饰）在游泳馆取得的越来越快的游泳成绩，像自己的事情一样高兴，沉浸在妹妹参加残奥会获得金牌的梦想中。虽然夏天患有听觉障碍，正在用手语代替语言，但这对龙俊来说并不是什么重要的事情。龙俊用大学时期学到的手语与夏天对话，两人渐渐靠近，秋天也支持这样的龙俊的勇气。 赵善浩导演的《听说》是翻拍同名台湾原作的电影，讲述的是与聋哑人的爱情故事，比起台词，手语登场的情况更多。可能是因为生活在语言的洪水和公害中，这部作品用非语言的手语传达的心反而更触动人心。特别是，正如龙俊的心情一样，除了自己以外，总是照顾别人的夏天，与很难找到对他人的关怀的现实相吻合，让观众们也陷入爱情。 但是想先照顾别人的夏天的心却抹去了自己的梦想和人生，让妹妹感到吃力。说妹妹的梦想是自己的梦想的夏天，努力推开渐渐靠近的龙俊的心，告别。“姐姐的梦想是？姐姐的梦想是什么？姐姐只知道我的梦想吧？”在妹妹的指责下，夏天说“你的梦想就是我的梦想”，但是妹妹说这句话让我很有负担和痛苦 。“为什么要把姐姐的人生寄托在我的梦想上？” 上周高考结束了。遗憾的是，虽然很难轻易说出梦想的教育现实，但希望孩子们现在能够不顾他人的视线，思考自己的梦想。当然，一直认为孩子的梦想就是我的梦想的父母们也一样。

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