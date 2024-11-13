“《鱿鱼游戏2》中的奇勋，为了报仇而不是钱投身游戏中”. November. 13, 2024 08:11. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “在第一季中，成奇勋（李政宰饰）是一个在什么都不知道的情况下，为了赚钱而参加游戏的傻乎乎的角色。相反，在第二季中，他为了复仇再次寻找游戏的主办者，并投身游戏中。” 黄东赫导演（53岁）在今年8月1日在首尔中区四季酒店举行的《鱿鱼游戏》第二季记者见面会上这样解释了第一季和第二季的最大差异。奇勋与“Front Man”（李炳宪饰）展开激烈对决的过程是最值得关注的部分。黄导演说：“我把人气高的所有角色都杀了，现在出现了代替他们的好角色”，“决定是继续玩游戏还是放弃出去的投票在第二季将以更加积极的形式进行。” “我们试图通过投票来展示分成○和×的组合，刻画现在各国正在展开的很多分帮结派和划清界限。我试图区分自己和别人，用正确和错误来规定彼此，并描述互相攻击的矛盾。” 当天的恳谈会是在下个月26日公开的第二季约4个月前进行的。虽然向记者们公开了第二季的预览视频，但是恳谈会内容可以在解除“封港令”（embargo•推迟报道）的13日以后进行介绍。与黄导演一起出席座谈会的第一人工作室代表金智妍表示：“为了阻止剧透，演员们也不知道自己被淘汰后的剧本就进行了拍摄。直到最后也没有几个演员知道剧本。” 据说第二季的构成让海外粉丝们很容易理解。黄导演解释说：“虽然是在韩国诞生的故事，但是因为有同样喜爱作品的全世界粉丝，所以为了制作加入直观的要素而不需要说明的作品而费尽了心思”，“虽然有小时候都玩过的韩国固有的游戏，但是在第二季中会出现全世界都在玩的游戏。” 对于因涉嫌吸毒而于2017年被判缓期执行的演员崔胜铉（TOP）的选角争议，黄导演表示：“我们得出结论，只能用结果来证明为什么这部作品必须与该演员合作。”对于主要选择有交情的演员的疑惑，他表示：“不会因为交情而选择演员。非常冤枉。”对于后续的制作，他表示：“首先第三季会成为这部作品的结尾。即使进行Spin-off（衍生剧），也不会马上进行。”

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