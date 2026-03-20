美情报机构：朝鲜通过向俄派兵获取战争经验与装备

美国国家情报局（DNI）在本月18日公开的《年度威胁评估报告》中评价称，朝鲜正将其导弹与核弹头等战略武器项目与常规武器相结合，“对韩国、美国及日本构成重大威胁（significant threat）”。报告将朝鲜列为具备打击美国本土能力的五个拥有洲际弹道导弹（ICBM）的国家之一。报告指出：“朝鲜已成功进行了可覆盖美国全境的洲际弹道导弹试验”，“中国、俄罗斯和朝鲜几乎可以肯定将在未来五年内持续加强其导弹及反太空作战能力。”报告还明确指出，朝鲜在2024年为支援俄罗斯库尔斯克作战行动，派遣了超过1.1万名士兵，并向俄罗斯提供了炮弹和弹道导弹。报告称：“朝鲜军队通过接受俄军事援助，获得了21世纪现代化战争的宝贵实战经验和装备”，“其价值将取决于朝鲜能否将这些经验系统化，并巩固从俄罗斯获得的成果。”报告将朝鲜的网络攻击能力描述为“非常高超且敏捷（sophisticated and agile）”。据推测，仅去年一年，朝鲜就通过黑客入侵加密货币等方式窃取了约20亿美元（约3万亿韩元），这已成为维持其体制和开发战略武器的关键资金来源。报告还指出，朝鲜的外汇收入“在新冠疫情后贸易增加，加上对俄军售收益以及窃取加密货币等非法网络活动所得，已达到2018年高强度对朝制裁以来的最高水平”。申나리 journari@donga.com