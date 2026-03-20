除国民力量党以外的朝野6党将在4月7日之前提议修宪

除国民力量党外的国会6个政党决定在4月7日之前提出包含缩减总统戒严权限内容的修宪案，推进在6月3日地方选举时进行国民投票的方案。19日，国会议长禹元植和共同民主党、祖国革新党、进步党、改革革新党、基本所得党、社会民主党等朝野6个政党院内代表在国会会面，就地方选举的同时进行修宪国民投票达成了协议。他们决定在修宪案中包括限制总统戒严权和宪法全文收录“五·一八”民主化运动及釜马民主抗争精神、地方分权原则等。禹元植表示：“如果难以全面修宪，就从朝野达成共识、国民充分达成协议的事项分阶段开始。”意思是说，有关总统任期等权力结构的改宪可在地方选举之后进行讨论。国会6党以4月7日提出修宪案为目标，决定在本月30日第二次会议之前说服国民力量党参与。修宪案表决定员数为在籍议员的三分之二，295名议员要有197人赞成。但是，如果不包括国民力量党，即便包括无党派议员在内的6个政党所属议员全部赞成，也只有187人。如果想实现自1987年以后39年来首次修宪，至少需要有国民力量党10名议员赞成。但国民力量党明确表示反对在地方选举的同时就修宪投票的立场。该党院内代表宋彦锡当天在议员全体会议上表示：“如果作为选举活动进行修宪，今后所有选举都将淹没在修宪问题上，从政略上实现修宪的可能性非常大。”赵东柱记者、李知云记者 djc@donga.com、easy@donga.com