“应援棒已售罄”…明洞街头变成紫色海洋，BTS让街道沸腾

3月19日下午，首尔中区明洞街头。在防弹少年团（BTS）于21日光化门广场举行演出前两天，街头各处电子屏幕上都滚动播放着多种语言书写的“欢迎阿米（ARMY，BTS粉丝俱乐部）”字样。扬声器里不间断地播放着防弹少年团的热门歌曲，头戴象征粉丝团的紫色发带、身背紫色包袋的外国人络绎不绝，汇聚成人流。随着防弹少年团回归演唱会的临近，首尔市中心已因“防弹少年团特需”而火热升温。演出场地附近的商家全力以赴，为迎接“阿米”们量身打造服务。光化门广场附近的一家啤酒屋在店内一角设置了防弹少年团拍照区和大屏幕，并为了接待外国顾客，新增了通晓三国语言的员工。店主张文基（52岁，人名音译下同）表示：“演出当天，所有员工计划穿上紫色T恤，热情款待阿米们。”明洞的K-POP周边商品销售店也迎来了幸福的繁忙。一家店铺的员工说：“顾客比平时多了三倍，应援棒早就卖光了。”从日本赶来的平野葵（20岁）笑着说：“买了防弹少年团角色玩偶和钥匙扣，以此来平复演出前激动的心情。”周边的无人沙拉店和咖啡厅也纷纷将订货量增加了三倍以上，并开设外国人专用聊天室，积极抓住这一“旺季”。流通业界也呈现出从演出前就开始享受“防弹少年团特需”的氛围。据乐天百货店当天消息，最近一周（3月11日至18日），明洞乐天百货总店的外国顾客销售额较去年同期增长了140%。阿米们不分国籍和世代，汇聚于首尔，融为一体。从7岁起就成为防弹少年团粉丝的美国女孩斯特拉•奇波伦（12岁）为了观看偶像演出，随母亲于18日抵达韩国。她的母亲梅尔扎•奇波伦（48岁）说：“女儿一踏上韩国土地，就兴奋地问‘真的能亲眼见到防弹少年团吗’”，“我们打算在演出前带她去HYBE公司大楼等地转转，给她留下难忘的回忆。”来自巴西的娜蒂•奥伦（37岁）身着自制的防弹少年团棒球夹克，甚至聘请了摄影师，穿梭于光化门一带。来自日本的石本三重子（62岁）说：“2019年也曾因想在江南购买防弹少年团的限定周边而来过韩国”，“虽然因为是在演出日程公布前做的计划，不得不在演出前离开，但来到现场后，真想推迟回国日期。”面对阿米们的入境热潮，韩国政府也启动了特别应对措施。法务部将在演出当天向仁川国际机场增派人力，并引导入境客流分散接受审查，实施特别对策。警察厅代行厅长职务的柳在成当天也视察了光化门广场演出场地，表示：“警方将集中所有力量，尽职尽责确保活动安全结束，不发生任何一起人群拥挤事故或恐怖事件。”李多谦记者、千钟炫记者 gyeom@donga.com、punch@donga.com