90%能源需要进口的韩国，能源价格太便宜



据悉，在高油价危机中，可能会实行“汽车十部制”。“因为生计每天都要开卡车的人怎么办?”“十部制是强制还是选择实行?”等，争议已经非常激烈。如果民间实行十部制，这将是自1991年海湾战争导致油价暴涨后35年来的第一次，因此政府难以轻易得出结论。



事实上，这种遏制能源需求的政策早就应该出台了。韩国虽然是能源贫乏的国家，但此前一直像用水一样随意消耗能源。韩国能源自给率为18%左右，在经济合作与发展组织成员国中处于下游。石油、天然气全部依赖进口。在能源供需不稳定的情况下，韩国的人均电力消费量继加拿大、美国之后位居世界第三位。



之所以能够大量用电，是因为电费便宜。据Global Price透露，以2024年为基准，韩国家用电费为每度电（千瓦时）106.3韩元。经合组织成员国中电费比韩国低的地方只有加拿大。



也许正因为如此，周围有很多人说“菜篮子物价上涨”，但认为“电费太贵”的声音并不大。欧洲则不同。以法国为例，通常在春天或初夏，各家庭都会以上一年度的使用量为基础，出现1年的“年度结算费用”通知书。虽然以月为单位缴纳，但由于年费用一次性被记录下来，所以一到电费被告知的时期，大家都会说涨了多少。在德国，2022年俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格暴涨后，柏林、科隆、杜塞尔多夫等全国各地爆发了抗议示威。



韩国电费之所以特别低廉，是因为政府的价格控制力很强。由于电力具有很大的公共性，因此即使油价上涨，也因有政府控制，很难轻易上调。过去政府设定的产业用低电费对经济增长起到了很大的作用。这是在半导体、钢铁等领域维持世界制造业竞争力的秘诀。



但是，过度违背市场逻辑的政治性价格控制可能会助长能源过度消费。即使发生电费上涨因素，政府也会因为政治原因作出冻结的结论。虽然与选票直接相关的产业用电费有所上涨，但选民敏感的住宅用电、普通（商业设施）用电价格自2023年5月以来从未上调过。



如果不能减少因电费低廉而增加的需求，即使政府出台再多样的能源政策，也会成为无底洞。如果不能遏制需求，能源问题变得严重，那时候就不仅仅是供需困难问题。它将动摇整个韩国经济。2月28日美国和伊朗的战争开始后，油价瞬间超过了每桶100美元，本来就具有很大变动性的韩元对美元汇率也突破了心理稳定线1500韩元。根据能源供求管理成为安保核心的现实，电费决定体系也应该相应地有所改变。

