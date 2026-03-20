AI技术让已故演员瓦尔•基尔默“重生”出演新片

去年离世的好莱坞演员瓦尔•基尔默（见图）将借助人工智能（AI）技术“复活”，出演电影。美联社于本月18日报道称：“独立电影《As Deep as the Grave》中，将由AI制作的基尔默出演。”据悉，已故的基尔默在生前曾约定出演此片，但因健康状况恶化而未能如愿，最终离世。然而，该片导演科特•博尔希斯在基尔默去世后，获得了其家属的许可进行数字复制，促成了这次特别的“出演”。基尔默的女儿梅塞迪丝表示：“父亲一直积极看待用新技术拓展叙事可能性的尝试，因此我们同意使用AI再现他。”据美联社等媒体报道，电影《As Deep as the Grave》改编自20世纪初美国一对考古学家夫妇的真实故事。据悉，通过AI再现的基尔默将饰演一位名为芬坦神父的天主教神父。这并非基尔默首次与AI技术“合作”。在2022年他友情出演的电影《壮志凌云2：独行侠》中，由于当时他因喉癌失声，影片便使用AI技术再现了他的声音。基尔默于2014年被诊断出喉癌，经历抗癌治疗后，于去年4月去世，享年65岁。基尔默因在1986年的电影《壮志凌云》中饰演海军战斗机飞行员“冰人”一角而声名鹊起。他还曾出演《门》（1991年）、《盗火线》（1995年）、《永远的蝙蝠侠》（1995年）等多部影片。金民 kimmin@donga.com