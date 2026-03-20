“俄威胁推动中东欧防务市场扩大…韩企若在波兰设厂生产将获更大机遇”

“入侵乌克兰的俄罗斯，意图将其军事影响力扩展至其他欧洲国家。”波兰总统府外交政策顾问马尔钦•普西达奇（41岁）本月17日在首尔钟路区驻韩波兰大使馆接受《东亚日报》采访时，谈及俄罗斯的威胁，他表示：“俄罗斯的最终目标是重塑全球安全架构，我们不得不为此做准备。”他强调：“包括波兰在内的欧洲国家，通过加强国防力量来遏制战争的能力正变得越来越重要。”自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，波兰被公认为北约（NATO）成员国中最为积极增加国防开支的国家。波兰地处与乌克兰和俄罗斯接壤的北约东部前线最前沿。去年，其国防开支占国内生产总值的比重达到4.48%，在北约成员国中位居榜首。普西达奇顾问表示：“当然，投资医疗、教育也很好，但安全是首要任务”，“历史告诉我们，如果不投资于自己的军队，就得向敌人的军队进贡。”他强调：“俄罗斯总统普京梦想着重现苏联”，“正如朝鲜战争时期苏联的影响力所显示的那样，这种威胁也与东亚息息相关。”他强调，韩国和波兰都是经历地缘政治威胁的国家，两国安全合作至关重要。普西达奇顾问表示：“由于俄罗斯的威胁以及北约层面增加国防开支的动向，整个中东欧地区正成为全球瞩目的防务市场”，“韩国防务企业若进军波兰进行生产等合作，将获得更深入拓展欧洲市场的机遇。”另一方面，他将上月28日爆发的美国与伊朗之间的战争定性为“对威胁中东欧的俄罗斯盟友（伊朗）的战争”。他评价称，通过此次战争，“美国再次证明了其在远离本土之处完成大规模作战行动的能力”，“也再次确认了成为美国盟友是正确的选择。”普西达奇顾问在此次访韩期间，会见了韩国总统室和外交部相关负责人，就两国经济、安全合作方案以及今年二十国集团（G20）峰会相关事宜进行了讨论。金允珍记者 kyj@donga.com