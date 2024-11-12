美国优先主义与美国的利益. November. 12, 2024 08:29. . 特朗普当选美国总统。现在有人说韩国出大事儿了。特朗普方面在选举期间表示，“韩国是金钱机器”“应该大幅提高防卫费分摊额”“如果欧洲、台湾、韩半岛发生战争，美国都不能介入。韩国排在后面。”事实上，他对北约也做出了类似的发言，关于乌克兰战争也作出“乌克兰的情况我不大清楚。无条件地在这种情况下结束战争吧！”之类的行为。 可以把特朗普的行为称为美国优先主义、新孤立主义。但是，没有必要将他的话理解为回归19世纪的美国门罗主义。当时美国是新生国家，由从欧洲移民过来的第一代和第二代居民经营。美国如果介入欧洲战争，将会导致美国分裂。虽然现在也存在着这样的现象，但国家认同感明确的现在和门罗总统时代是不同的。 不管是美国优先还是孤立，这种主张的基础是美国的利益。过去美国实际上负责北约的防卫、介入世界纷争，原因也是为了美国的利益。现在提出孤立主义的原因是，相比介入、孤立更能保障美国利益的想法在美国选民中蔓延。但即便如此，世界已经与经济息息相关。如果因为美国可以用国内的石油补充能源，中东油田全部被破坏，或者韩国和日本卷入战争，甚至受到核攻击成为焦土，美国的利益也会受到严重的打击。 不管特朗普和哈里斯谁当选，韩国都是有利有弊。如果防卫费负担增加，就有在其他地方得到利益的机会。责怪刮风就出不了海。不管是逆风还是顺风，怎么利用是我们的责任。

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