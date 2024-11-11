“韩江作家”诺贝尔奖颁奖典礼将用韩语介绍. November. 11, 2024 07:54. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 小说家韩江（54岁•照片）将于下月10日（当地时间）在瑞典斯德哥尔摩举行的诺贝尔文学奖颁奖典礼上，听着韩语介绍登上舞台。 10日获悉，将韩江的作品翻译成瑞典语的朴玉京（音）翻译家最近从瑞典翰林院方面接到了将诺贝尔文学奖颁奖典礼上介绍获奖者的演讲的最后一句话翻译成韩语的邀请。朴翻译家与丈夫、英国伦敦大学东洋非洲大学（SOAS）教授安德斯•卡尔松一起将韩江的《不做告别》和《白》翻译成瑞典语。 诺贝尔文学奖颁奖仪式主要用瑞典语进行。但是介绍获奖者登台的最后一句话是用作家的母语发音的。例如采用“亲爱的‘韩江’作家请出来（登台）吧”这样的方式。 此前，翰林院在2022年诺贝尔文学奖颁奖典礼上介绍法国作家阿尼•埃尔诺，并用法语称呼他为“亲爱的（Ch`ere）阿尼•埃尔诺”。2019年，翰林院介绍奥地利作家彼得•汉特克登上舞台时，用德语发音称其为“亲爱的（Lieber）彼得•汉特克”。 韩江计划在颁奖典礼三天前的下月7日在斯德哥尔摩举行获奖者正式演讲。演讲内容将翻译成英语、瑞典语，并在网站上公布。朴翻译家和丈夫一起负责将韩江的演讲翻译成瑞典语。通常诺贝尔文学奖获奖者在颁奖典礼前通过正式演讲发表感想。

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