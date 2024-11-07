孙兴慜在伦敦与Faker见面，“休息时喜欢玩英雄联盟”. November. 07, 2024 08:30. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 5日，英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队在球队照片墙上公开了队长孙兴慜（32岁）和电竞明星选手Faker（李相赫•28岁）的合影。 孙兴慜与包括Faker在内的职业游戏团T1战队的英雄联盟（LoL）选手们合影留念。大部分T1选手身穿印有孙兴慜签名的队服，举起了大拇指。据T1战队相关人士透露，照片是3日在位于英国伦敦的托特纳姆热刺队的主场托特纳姆热刺体育场拍摄的。 2日，在伦敦O₂体育馆举行的“LoL全球冠军杯”总决赛中，T1战队以3比2击败来自中国的BLG战队，连续两年，也是队史第5次夺冠。自2013年作为职业玩家出道以来，只在T1上活动的Faker将自己保持的LoL全球冠军杯最多冠军记录增加到了5次。 T1选手们在结束LOL全球冠军杯后的第二天观看了在托特纳姆热刺体育场举行的托特纳姆热刺队与阿斯顿维拉队的英超比赛。当时T1在照片墙上上传了选手们坐在观众席上的样子，并写道“感谢孙兴慜选手和托特纳姆热刺队邀请我们”。孙兴慜在这场比赛中贡献了1次助攻，为热刺队4比1的胜利助了一臂之力。 据悉，孙兴慜平时休息时喜欢玩英雄联盟。孙兴慜过去在接受托特纳姆热刺俱乐部采访时表示：“想和韩国电子竞技的明星Faker一起吃顿饭。”

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