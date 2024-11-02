声称“医大可以缩短到5年”的政府，连休学都不能自主批准的大学. November. 02, 2024 07:20. . 教育部表示，明年回归的医大一年级学生的教育课程可以缩短为5.5年或5年。随着无条件允许反对医科大学（医学院）扩招而休学的医大学生休学，明年增加的新生和返校生同时上课的可能性增大，作为消除密度过大的对策，提出了缩短教育课程的方案。 以“大学自律”为名，承担过分医大扩招政策后果的大学们煞费苦心。无条件批准休学是医大为了教育正常化一直要求的对策，但截止到1日，全国40所医大中批准休学的大学只有6所。如果批准休学，就要支付学费或转移到明年，因此财政上的打击很大。特别是医大扩招的私立大学，要在没有政府支援的情况下投资教育和修炼设施，财政非常紧张。由于长期冻结学费，财政困难本来就很严重，但财政集中在医大，其他单科大学（学院）对此表示反对等，内讧也在加深。这是响应政府无理的医大扩招，要求扩招的大学自找的困难。 与大学是否批准休学无关，学生们没有立即回归的可能性，因此医大教育亏损化是不可避免的。从增加的新生到返校生，7500人最长要一起接受11年的教育和修炼。虽然教室授课通过网络授课来尝试，但实习和修炼很有可能停留在“参观”的水平。教育部计划在3年内补充1000名国立大学医学院教授的计划也因需求量集中而面临困境。最坏的情况是，将医大缩短为5年制，但谁会接受“兽医学院6年，医科大学5年”呢? 所有这些混乱的直接原因是，医大学生集体休学，或者根本原因是，在预料到医大学生集体反对的情况下，在没有合理的“计划B”的情况下强行大幅扩招。即使不是集体休学事态，每年增加2000名的规模也超出了教育条件所能承受的水平。虽然政府以个别医大的扩招要求为基础确定了扩招规模，但医疗人力供需的最终责任在于政府。必须承认医大扩招政策的错误，以灵活的态度与医疗界进行协商。

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