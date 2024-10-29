日本自民党惨败……即使把亲执政党势力拢在一起，也不过半. October. 29, 2024 08:25. by 东京=常驻记者李相勋 sanghun@donga.com. 在28日结束开票的日本众议院选举中，执政的自民党无论是联合执政联盟公明党还是执政党倾向的无党派当选议员，都未能确保过半议席（233席）。有评价称，这是自2009年把政权交给民主党以来最恶劣的议会选举结果。日本首相石破茂在上任8天后就宣布解散国会并举行议会选举，结果在选举中惨败，执政不到一个月就面临下台的压力。 根据当天宣布的最终开票结果，自民党获191席，比选举前（247席）减少56席。公明党（24席）也减少8席。据悉，12名无党派当选者中，亲执政党倾向为6人。执政党合计215席，即使加上亲执政党的无党派人士，也达不到过半数。 相反，第一大在野党立宪民主党则以148席，比选举前（98席）增加50席。在野党共获得235席。 由于执政党未能确保过半数议席，自民党在下月7日举行的临时国会上，如果没有在野党的协助，将难以再次提名首相人选。除自民、公明执政联盟之外的所有在野党只要齐心协力，就可以更换首相，甚至可以推进政权更迭。 自民党的构想是说服国民民主党、日本维新会等比较协助执政党的在野党进行合作。但如果合作不顺利，石破茂很有可能会沦为“植物政权”，面临持续的下台压力。《读卖新闻》报道说：“由于执政党在议会选举中未得过半数议席，自民党内部出现了石破首相下台论。” 石破茂在记者会上表示，“将解决当前面临的困难课题，尽职尽责”，暗示不会辞职。但是，只要支持率持续下降，自民党内外要求首相下台的呼声将越来越高。

한국어