“无人机来自韩国，白翎岛是起飞点”，朝鲜威胁挑衅……韩国军方：“不值得回应”. October. 29, 2024 08:24. by 申镇宇记者、尹相虎军事记者 niceshin@donga.com、ysh1005@donga.com. 朝鲜28日表示：“如果再次发生侵犯共和国（朝鲜）主权的行为，挑衅原点将在我们残酷的攻势下永远消失。”朝鲜此前声称本月在平壤坠落的无人机的起飞原点是西部海上的白翎岛，并威胁要对韩国进行局部挑衅。这是朝鲜自2014年以来时隔10年再次直接提及“原点打击”。朝鲜国务委员长金正恩的妹妹金与正表示，“我很好奇，如果无人机在首尔散发传单，首尔的野狗群又会怎么叫唤”，暗示了发动无人机挑衅的可能性。 当天，朝鲜国防省发言人表示：“分解坠落的无人机的飞行操纵模块，分析了‘飞行计划’‘飞行履历资料’等，8日23时25分30秒从白翎岛起飞的无人机第二天上午在平壤国防省办公楼上空散布了‘政治煽动垃圾’。” 对于朝鲜的主张，韩国军方声称“不值得回应”，并警告称，“如果朝鲜无人机侵入，将采取相应措施”。军方内部认为，此次无人机事件很有可能是朝鲜的自导自演剧。 韩国军方认为，朝鲜是在以无人飞机侵入为借口，威胁到对临近西部海上“北方界线”的白翎岛等西北岛屿进行挑衅。韩国军方一名人士表示：“朝鲜是在威胁，会像2010年炮击延坪岛时一样，随时都可以针对白翎岛进行大规模突袭炮击。”

한국어