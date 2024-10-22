道奇队与扬基队时隔43年再次在WS相遇……大谷与泽基“强强碰撞”. October. 22, 2024 08:16. by 姜泓求 windup@donga.com. 代表美国职业棒球大联盟（MLB）的名门球队纽约扬基队和洛杉矶道奇队时隔43年后将在世界大赛（WS）舞台上（7战4胜制）展开对决。代表美国东部地区的扬基队和西部地区的道奇队将在最佳舞台世界大赛上展开历史上最多的第12次对决。 21日，国家联盟（NL）所属的道奇队在与纽约大都会队的冠军系列赛（CS•7战4胜制）第6场比赛中以10比5获胜，并以4胜2负的战绩获得了世界大赛的入场券。美国联盟（AL）所属的扬基队在此前的20日以系列赛4胜1负的战绩战胜了克利夫兰队，率先获得入场券。这是道奇队自2020年取得队史第7个总冠军后时隔4年再次登上世界大赛舞台，扬基队则是自2009年取得队史第27个冠军后时隔15年再次登上世界大赛舞台。扬基队是世界大赛夺冠次数最多的球队，道奇队则是获得亚军次数最多的球队（14次）。 扬基队与道奇队之间的世界大赛对决之所以备受关注，是因为两支球队是在历届世界大赛中交锋最多的球队。两队从1941年世界大赛开始到1981年为止的40年间共进行了11次对决。道奇队在1958年搬到洛杉矶之前，一直把纽约地区的布鲁克林当作自己的主场。 在双方的历届11次对决中，扬基队曾8次戴上了世界大赛冠军戒指。在最近一次对决1981年，道奇队以4胜2负的成绩登上了冠军宝座。但在此后的43年里，双方一直未能展开对决。这是进入21世纪以后两队在世界大赛上的第一次见面。 被选为两大联盟最有价值球员（MVP）第0顺位的本垒打击球手扬基队的阿隆•泽基（照片）和道奇队的大谷翔平之间的击球对决也非常有趣。泽基和大谷分别在本赛季击出58记本垒打和54记本垒打，获得了各自联盟本垒打王。两位选手都将迎来世界大赛首秀。特别是，在本赛季即将到来之际，从洛杉矶天使队转会到道奇队的大谷翔平将在自己的首次秋季棒球之旅中踏上世界大赛的舞台。大谷翔平21日在CS第6场比赛结束后表示，“世界大赛是我一生梦想的舞台。终于站到了这个舞台上，我的下一个目标是夺冠。”大谷翔平在进入秋季棒球赛以后，共击出了3记本垒打，泽基则击出了2记本垒打。 两队的胜负也是两大联盟“1号种子”球队之间的对决。扬基队在本赛季的胜率为94胜68负（胜率0.580），道奇队为98胜64负（胜率0.605），在各联盟中胜率排名第一。据MLB网站透露，自1969年在两队联盟设立赛区后，胜率排名第一的球队在世界大赛上展开对决，这已经是第13次。最近，因新冠病毒疫情，在缩水赛季的2020年，道奇队和坦帕湾魔鬼鱼队曾展开过较量。世界大赛第1场比赛将于26日在道奇队的主场开始。 在当天的NLCS上，去年作为韩国代表选手参加世界棒球经典赛（WBC）的韩裔选手汤米•埃德蒙（道奇队）获得了该轮系列赛最有价值球员（MVP）奖。在当天的第6场比赛上，作为道奇队的4号击球手游击手首发出场的埃德蒙在第1局下半局击出逆转2打点2垒打，在第3局下半局击出2分本垒打，取得了5次有效击球、2支安打、4打点的比赛。埃德蒙在系列赛期间共取得11打点，创下了球队季后赛单轮系列赛最多打点记录。埃德蒙小时候移民到美国，今年7月从圣路易斯队转会到了道奇队。

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