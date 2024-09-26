“歌王”赵容弼，下月将发表个人第20张专辑《20》. September. 26, 2024 07:36. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “歌王”赵容弼（74岁•照片）将于下月22日发行个人第20张新专辑《20》。这是继2013年收录热门歌曲《Bounce》的第19张专辑《Hello》之后时隔11年发表的正规专辑。 赵容弼25日通过官方网站表示：“长时间准备的第20张专辑是因为粉丝们一如既往的爱和支持才得以完成的”，“真心感谢大家，希望通过这次音乐与大家进行更深入的交流，一起分享感动。” 赵容弼在2022年和去年分别发行了单曲专辑《Road to 20-Prelude 1》和迷你专辑《Road to 20-Prelude 2》。这次的第20张专辑中收录了两张专辑中的《刹那》、《像塞伦盖提一样》、《Feeling Of You》、《拉》等多首新歌。赵容弼所属经纪公司YPC表示：“赵容弼在长久以来磨练的力量中，融入新的喜好、音乐挑战精神，完成了此次的专辑。” 赵容弼1976年凭借《归来吧，回到釜山港》跻身明星行列，1980年凭借收录《窗外的女人》、《短发》的第一张专辑，创下了国内歌谣界历史上首次百万销量。此外，他还创下了国内首次单一专辑突破100万张、首次累计专辑突破1000万张、国内歌手首次在日本NHK大厅演出、韩国歌手首次在美国纽约广播城音乐厅演出、国内歌手首次在美国卡内基大厅演出等纪录。2013年发表第19张专辑时，收录曲《Bounce》大受欢迎，时隔23年再次在无线音乐节目中占据第一位。出道55周年的去年，他在蚕室主体育场举行了单独演唱会。

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