人生的秋天. September. 25, 2024 07:48. . “大叔，大叔为什么看到我就笑？”―出自许真浩的《八月的圣诞节》（又名《八月照相馆》） 在许真浩导演的电影《八月的圣诞节》中，多琳（沈银河饰）向正元（韩石圭饰）提问。作为停车管制人员，多琳经常来到初愿照相馆冲洗管制车辆的照片，渐渐地对经营照相馆的正元产生了特别的感情。正元也是一样。所以不由自主地总想笑。毫无表情的人生中绽放的笑容。但是，越是这样，他越是痛苦。因为得到了有限期的判定（病危通知）。 在见到多琳之前，正元还接受着有时间限制的生活。那就像小时候独自留在所有人都消失的空荡荡的操场上时的感受一样。母亲、父亲和自己也认为总有一天会那样消失。但是，随着对突然进入自己生活的多琳产生感情，正元开始动摇了。喝醉了酒，开玩笑地对朋友说自己快要死了，听到在警察局要安静时，他大声呼喊自己为什么要安静。对生活的期待感就像拷问希望一样压抑着他。 临死前的人生。我们都是有限期的。所以消失是很自然的事情。但是，这种自然的事情变得困难，是不是因为与相爱之人的离别呢？正元最终接受了这种离别。怀着对让自己带着爱离开的多琳的感激之情，正元悄悄地独自离开了。人生之所以美丽，是因为总有一天会消失。以前没有笑过的正元看着多琳总是笑。另外，陆续掉落的落叶已经抓住了我们的心。到了让人怀念美丽而悲伤的爱情电影的秋日时节。在9月的尽头，炎热的夏天不知不觉已经过去了。

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