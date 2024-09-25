“医大学生只要考试就晋级”……不能靠修修补补解决危机. September. 25, 2024 07:47. . 包括天主教大学医学院在内，部分医科大学（医学院）对反对医大扩招而拒绝上课的学生公告称，“即使不听课，只要考试，就可以晋级”，引发了争议。医大的学务管理原本非常严格，哪怕只要有一门不及格，就要重修整个年级。但是掌握教育交付金发放权限的教育部施压说“不能集体留级”，学校于是出台了允许临时特惠的“苦肉之计”。 教育部今年7月向全国40所医大表明了“不能留级”的原则。由于医大学生们拒绝第一学期的课程、肯定要留级后，将留级判断时间推迟到学年末，并出台了即使得到F学分也不会留级的“医大学务弹性运营指导方针”。这是考虑到集体留级时，从明年起将中断3000名规模的医生培养，而1年级则是包括扩招新生在内有7500名学生同时接受6年授课的情况，而采取的措施。发生意外情况时，如果是有常识的政府，就应该实行事先准备好的“B计划”，或者考虑到现实条件重新调整政策。因为没有松口而是无条件坚持扩招政策，于是甚至出台了“不听课也能晋级”的荒唐对策。 即便按照教育部的意愿放宽医大校规，也很难阻止集体留级。虽然政府接连出台救济政策，但全国医大第二学期的注册率仅为3.4%，学务持续瘫痪。如果继续这样下去，明年情况将会进一步恶化。如果不改变医大扩招政策，不仅无法保障反对医大扩招而离校的学生回归，新生们也很有可能抗议恶劣的教育条件，参与前辈们的拒绝授课。因为名额没有增加，首都圈医大教育条件相对较好，为了考上这些大学，休学后选择复读的学生也会增加。如果明年一年级学生也集体留级，到时候医大的教育会怎么样呢？ 目前经历的医疗大乱固然是问题，但从长远来看，医大教育瘫痪带来的后遗症将对医疗体系产生无法挽回的负面影响。医大扩招原本是改善医疗质量的手段，但由于医大扩招本身成为目的，医疗质量正在恶化，医生培养体系也在动摇。致命性的本末倒置要坚持到什么时候？是不是只是一心盼着，随着入学考试日程的进行，扩招将无法挽回，事态就能得到解决呢?

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