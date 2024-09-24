餐饮品牌巧妙的双重价格，不是欺骗消费者？. September. 24, 2024 08:17. . 以大型连锁餐厅为中心，用配送应用程序订购时价格比卖场销售价格高的“双重价格制”正在扩散。汉堡连锁店乐天利决定从24日起将外卖订购价格上调700-800韩元、套餐价格上调至1300韩元。麦当劳、汉堡王等其他汉堡连锁店已经采用了双重价格。不仅是连锁店，还蔓延到了私人餐厅。 连锁企业和饭店老板们主张，由于配送费用负担，上调价格不可避免。但问题是，在订购、结算过程中，没有将双重价格如实告知消费者。这是侵害消费者知情权和选择权的欺骗性措施。去年韩国消费者院对首尔市内34家餐厅进行调查，发现20家餐厅实行双重价格，其中65%（13家）没有告知价格不同的事实。如果提高外卖订购价格，在点多种菜品时，消费者的负担会比支付定额配送费时更大，这也是个问题。 对于双重价格制的扩散，单方面提高送货手续费的送货平台也负有不可推卸的责任。进入今年以来，送货平台竞相引进了“免费送货”服务，在不向消费者收取送货费的同时，把从店主那里收取的中介手续费率提高了44%。据小工商业者联合会等调查，如果店主们通过订购外卖软件赚100万韩元，其中24万韩元将以中介手续费、结算手续费、配送费、广告费等名义被平台拿走。 最近，连锁店业界表示将向公平交易委员会申报送货平台等，矛盾正在激化。但在这一过程中，却看不到对消费者的关怀。外卖应用程序虽然像发善心一样向消费者推出了免费外卖，但实际上却把负担转嫁给了店主。对此进行批评的店主们也瞒着顾客索要“隐藏的价格”。原本以为是免费送货，但实际上只有交了送货费后才能吃到的消费者，才被打了后脑勺。 在送货服务日常化的现实下，送货费是包括消费者在内最终要有人负担的费用。问题是，谁应该交多少，适当水平是多少，还没有透明的讨论。从7月起，虽然运营了由外卖软件经营者和个体户团体组成的对话机构，但由于尖锐的意见对立，一直处于空转状态。政府不要以自律规制为由袖手旁观，应该通过合理的意见收集和仲裁积极引导达成协议。

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